Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens überschrieben wir an dieser Stelle am 14. Oktober mit "Sehen wir gerade die Trendwende?". Die Aktie testete kurz zuvor die zentrale Unterstützungszone 930 Euro / 900 Euro an und drehte im Anschluss nach oben ab. Zum damaligen Zeitpunkt näherte sich die Rheinmetall-Aktie dem eminent wichtigen Kursbereich von 1.000 Euro. Diverse Signale deuteten auf einen erfolgreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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