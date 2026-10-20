Aachen (ots) -Neuer Managed Service schafft Transparenz über die KI-Landschaft und unterstützt Unternehmen dabei, KI zentral zu steuern, Risiken und regulatorische Anforderungen im Blick zu behalten und den geschäftlichen Nutzen sichtbar zu machen.agineo, ein Unternehmen der Materna-Gruppe, hat heute AI Control Tower as a Service eingeführt. Die Technologie basiert auf dem ServiceNow Super Intelligence Control Tower (SI Control Tower) und ermöglicht die zentrale Erfassung verschiedener KI-Assets. Zudem unterstützt sie das Governance-, Risiko- und Compliance-Management über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg. Mit den Managed Services, Prozessen, Rollen und dem Betriebsmodell von agineo müssen Unternehmen die erforderlichen Governance-Strukturen nicht selbst aufbauen und betreiben.Die wachsende KI-Landschaft stellt Unternehmen vor eine grundlegende Herausforderung: Was nicht bekannt ist oder nicht erfasst wird, lässt sich nicht nur schwer, sondern unmöglich bewerten und steuern. Was man nicht sieht, kann man nicht managen. Der SI Control Tower bietet hierfür eine zentrale technologische Grundlage und vereint drei Perspektiven:Transparenz sicherstellen: Erfasst KI-Systeme, Modelle, Datensätze und Prompts in einem zentralen KI-Asset-Inventar und verschafft so einen Überblick über die bestehende KI-Landschaft.Risiken und Compliance managen: Integriert Governance und Risikomanagement in den gesamten KI-Lebenszyklus - von der Einführung und Bewertung bis hin zum laufenden Betrieb und Monitoring.Mehrwert nachweisen: Bietet Unternehmen die Grundlage, um Risiken, regulatorische Anforderungen und den geschäftlichen Nutzen ihrer KI-Initiativen zu bewerten.Der EU AI Act erhöht den HandlungsdruckFehlende Kontrolle über KI ist nicht nur ein Compliance-Risiko. Mit dem EU AI Act steigen die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen - und damit auch der Druck, KI-Einsätze transparent zu erfassen und zu steuern. Doch die Folgen eines unkontrollierten KI-Einsatzes reichen noch weiter: Auch Sicherheits- und Datenschutzrisiken sowie wirtschaftliche Schäden und Reputationsschäden können entstehen.Umso wichtiger ist ein zentraler Blick auf die eigene KI-Landschaft. Erst wenn Unternehmen wissen, welche Systeme im Einsatz sind, wo sie genutzt werden und wer dafür verantwortlich ist, können sie Risiken systematisch bewerten und regulatorische Anforderungen transparent adressieren."KI-Governance darf für Unternehmen nicht zu einem weiteren Großprojekt werden, das sich über Monate hinzieht. Entscheidend ist, schnell eine solide Grundlage zu schaffen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und KI gleichzeitig sicher weiterzuentwickeln. Genau hier setzt unser AI Control Tower as a Service an", sagt Philipp Kleinmanns, CEO von agineo.Vom Einstieg bis zum Managed ServiceMit dem AI Control Tower as a Service verfolgt agineo einen standardisierten Managed-Service-Ansatz. Dazu kombiniert das Unternehmen die technologische Grundlage der KI-Governance-Lösungen von ServiceNow mit Services, Prozessen, Rollen und einem passenden Betriebsmodell. Unternehmen erhalten so die technologische und organisatorische Basis für KI-Governance aus einer Hand und können den Umfang der Unterstützung an ihre eigenen Kompetenzen und Anforderungen anpassen.Dafür stehen drei Service-Stufen zur Verfügung: Essential, Advanced und Pro. Während Essential einen schnellen Einstieg ermöglicht und die grundlegenden Anforderungen des EU AI Act adressiert, erweitert Advanced das Angebot um zusätzliche Anforderungen und Unterstützungsleistungen. Mit Pro übernimmt agineo Governance- und Compliance-Aufgaben in größerem Umfang.agineo setzt von Anfang an auf Geschwindigkeit. Das Onboarding lässt sich in rund einer Woche abschließen. So erhalten Unternehmen in kurzer Zeit eine Grundlage für ihre KI-Governance, die sie anschließend Schritt für Schritt weiterentwickeln können.Mehr als ComplianceDer AI Control Tower as a Service geht über die reine Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinaus. Langfristig soll er als zentrale Steuerungsplattform für den verantwortungsvollen Einsatz von KI dienen. Dabei rückt der AI Control Tower as a Service auch die Kosten, den Nutzen und die Wertbeiträge der eingesetzten KI in den Fokus."Da KI-Assets in Unternehmen rasant an Umfang und Komplexität zunehmen, ist eine klare Governance-Struktur die Grundlage jeder KI-Strategie. Der Super Intelligence Control Tower von ServiceNow und das spezialisierte Managed-Service-Angebot von agineo verbinden Unternehmenskontext und Kontrolle mit umfassender Service-Expertise. Damit erhalten Unternehmen einen Ansatz, mit dem sie KI-Governance für sämtliche KI in ihrem Unternehmen schneller und einfacher in der Praxis umsetzen können. Diese Partnerschaft macht KI-Governance zum Innovationsbeschleuniger und hilft Unternehmen, KI sicher und skalierbar einzusetzen", sagt Cathy Mauzaize, Executive Vice President und President EMEA bei ServiceNow.Praxiserfahrung aus dem eigenen UnternehmenDie Materna-Gruppe ist der erste Kunde des neuen Angebots. Erkenntnisse aus dem eigenen Einsatz fließen somit direkt in die Weiterentwicklung ein. Zudem bringt agineo Expertise aus individuellen KI-Governance- und Compliance-Projekten mit, die in diesen standardisierten und skalierbaren Service einfließt.Als Einstieg dient der AI Governance Readiness Check, mit dem Unternehmen ihre aktuelle Ausgangslage bewerten können. Darüber hinaus bietet agineo ein individuelles Erstgespräch sowie weitere Informationen zum AI Control Tower as a Service an.Über agineoagineo ist einer der führenden IT-Dienstleister in der DACH-Region mit Spezialisierung auf ServiceNow. Als ServiceNow Elite Partner unterstützt agineo Unternehmen dabei, ihre IT- und Geschäftsprozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und zu optimieren. agineo ist seit 1986 in der IT-Beratung tätig und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für alle Bereiche des ServiceNow-Portfolios.Mit verschiedenen Standorten in Europa verbindet agineo technologische Expertise mit praxisnaher Beratung und begleitet Unternehmen von der Strategieentwicklung über die Implementierung bis weit darüber hinaus. Das Team erfahrener Beraterinnen und Berater setzt auf innovative Technologien, agile Methoden und partnerschaftliche Zusammenarbeit, um eine nachhaltige digitale Transformation zu ermöglichen.ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.Pressekontakt:Samira LätschMarketing Coordinator+49 1511 7658836marketing@agineo.deOriginal-Content von: agineo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130109/6374579