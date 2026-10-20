Das EEG ist zwar noch nicht final beschlossen, aber das Ende der festen Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt wird wohl absehbar kommen. Dann muss der Solarstrom aus diesen Anlagen direkt vermarktet werden und die ersten Anbieter bringen sich mit ihren Angeboten nun in Stellung. Rabot Energy kündigte für November den Start einer Direktvermarktung für kleine Photovoltaik-Anlagen an. Etwa Mitte November soll das Angebot für Kunden buchbar sein, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage von pv magazine erklärte. Die Belieferung der ersten Kunden werde dann im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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