Neuenburg - Im Jahr 2025 übte jede siebte erwerbstätige Person in der Schweiz eine selbstständige Tätigkeit aus. Sie arbeiten laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) länger und leisten sich weniger Ferientage. Konkret waren laut einer am Dienstag veröffentlichten Publikation des BFS im Jahr 2025 in der Schweiz 4,886 Millionen Personen erwerbstätig. Davon gingen 681'000 oder 13,9 Prozent im Haupterwerb einer selbstständigen Tätigkeit nach. Selbstständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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