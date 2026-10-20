Die STRATEC-Aktie hat seit unserer jüngsten Herabstufung deutlich korrigiert. Ausgehend von ihrem jüngsten Hoch bei EUR 26,00 ist der Aktienkurs spürbar zurückgegangen, was weitgehend die von uns im September hervorgehobenen Bewertungsrisiken widerspiegelt. Obwohl die operative Erholung weiterhin fragil ist und die Umsetzungsrisiken nach wie vor erhöht sind, hat die Kurskorrektur die Markterwartungen wieder auf ein vernünftigeres Niveau gebracht. Gleichzeitig sorgt die jüngste Aufwertung des US-Dollars für eine gewisse Entlastung von den bisherigen Währungsbelastungen und ermöglicht leichte Aufwärtsrevisionen unserer Prognosen. Dennoch liegen unsere Ergebniserwartungen weiterhin unter dem Marktkonsensus. Die anstehenden 9M-Zahlen am 12. November werden daher ein wichtiger Gradmesser für die Nachhaltigkeit der operativen Erholung sein. Da das Chancen-Risiko-Verhältnis inzwischen weitgehend ausgewogen erscheint, stufen wir STRATEC von SELL auf HOLD hoch und erhöhen unser Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
© 2026 mwb research