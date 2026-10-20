Allianz: Strategische Expansion und stringentes Risikomanagement im klimatischen Wandel

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 425 2027/09: Basiswert AllianzDN0F2PQuelle: DZ BANK: Geld 20.10. 11:40:35, Brief 20.10. 11:40:35
382,67 EUR 382,69 EUR 0,10% Basiswertkurs: 425,70 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 11:26:09 Max Rendite 11,05% Discount in % 10,04% Abstand zum Cap in % -0,09% Max Rendite in % p.a. 11,95% p.a. Cap 425,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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