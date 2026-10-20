Allianz: Strategische Expansion und stringentes Risikomanagement im klimatischen Wandel

Die Allianz legt durch eine neue Beteiligung in Griechenland den Fokus auf Bancassurance-Vertrieb in Südeuropa. Steigende Schäden durch Wetterextreme erhöhen die Nachfrage nach Elementarabsicherungen. Kostendisziplin und digitale Effizienzmaßnahmen sichern die Profitabilität in der Schadensregulierung.

Fundamentale Säulen und demografische Wachstumstrends

Die Allianz SE stützt ihr Geschäftsmodell auf die Kernbereiche Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management. Für Anleger ist die Diversifikation über verschiedene Regionen ein relevanter Faktor zur Risikominderung. Im aktuellen Marktumfeld profitiert der Konzern von langfristigen Wachstumstrends. Dazu zählen die steigende Lebenserwartung, die den Bedarf an privater Altersvorsorge erhöht, sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Effizienzsteigerung in der Schadensabwicklung. Das Unternehmen nutzt diese technologischen Werkzeuge, um Betriebskosten zu senken und Margen stabil zu halten. Gleichzeitig adressiert der Konzern das Bedürfnis nach passgenauen Lösungen durch modulare Tarifstrukturen, die es der Kundschaft erlauben, den Deckungsumfang an individuelle Budgets anzupassen.

Strategische Zukäufe und Vertriebspartnerschaften im Oktober 2026

Im Oktober 2026 hat der Konzern seine Marktposition in Südeuropa durch eine Transaktion erweitert. Die Unterzeichnung eines Kaufvertrags über eine Beteiligung von 30 % an Allianz Greece in Kooperation mit der National Bank of Greece verdeutlicht den Fokus auf den Ausbau des Bancassurance-Vertriebs. Bancassurance bezeichnet den Vertrieb von Versicherungsprodukten über die Vertriebskanäle und das Filialnetz von Banken und Sparkassen. Diese Partnerschaft verschafft dem Versicherer Zugang zu einem dichten Filialnetz, während die Bank an den Gewinnen partizipiert. Anleger betrachten diesen Schritt als Baustein zur Stärkung der europäischen Marktanteile, auch wenn sich die finanziellen Effekte voraussichtlich ab 2027 in der Bilanz niederschlagen. Parallel führte der Konzern im Oktober neue, modularisierte Hausrattarife ein. Diese Produktüberarbeitung dient der präziseren Risikobepreisung, um flexibel auf veränderte Anforderungen zu reagieren und die Profitabilität im Privatkundensegment zu stützen.

Wachsende Nachfrage durch die Zunahme von Naturkatastrophen

Ein Faktor für das zukünftige Prämienwachstum ist die globale Zunahme von Naturkatastrophen. Daten von Rückversicherern zeigen, dass allein im Jahr 2025 weltweite Schäden in Höhe von 224 Milliarden US-Dollar durch wetterbedingte Ereignisse verursacht wurden. Diese Entwicklung führt zu einem erhöhten Risikobewusstsein bei Unternehmen und Privatpersonen, was die Nachfrage nach spezifischen Elementarschadenversicherungen und Extremwetterschutz-Bausteinen steigert. Für den Versicherungskonzern bedeutet dies ein höheres Schadensaufkommen, aber auch die Möglichkeit, angemessene Risikoprämien zu generieren. Die Kalkulation von Prämien für Hochwasser und Starkregen wird auf Basis von meteorologischen Daten kontinuierlich nachgeschärft. Aus der Perspektive des Konzerns ist es unerlässlich, die Balance zwischen einer ausreichenden Risikoabdeckung und der eigenen wirtschaftlichen Stabilität zu wahren.

Wirtschaftlichkeit durch Prävention und strikte Risikoprüfung

Um die Kostenbelastung durch steigende Schadenssummen auszugleichen, setzt die Allianz auf präventives Risikomanagement und Effizienzmaßnahmen. Der Konzern integriert Anreizsysteme, die Kunden zu eigenverantwortlichen Schutzmaßnahmen motivieren, da eine reine Überwälzung der Kosten durch Beitragserhöhungen die Wettbewerbsfähigkeit verringern würde. Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte ordnete diese Strategie detailliert ein: "Wir setzen auf klare Anreize für Vorsorge und Eigenverantwortung. Vorbereitung auf Extremwetter reicht vom eigenen Keller bis zur öffentlichen Infrastruktur." Das Unternehmen forciert zudem digitale Systeme, um massenhafte Schadensfälle nach Unwettern kosteneffizient abzuwickeln. Für Investoren ist diese Ausrichtung auf Kostendisziplin ein Indikator dafür, dass der Konzern in einem von klimatischen Veränderungen geprägten Umfeld planbare Erträge erwirtschaften kann.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Allianz SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Allianz SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN0F2P, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Schneider Electric S.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 425,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Allianz SE an der maßgeblichen Börse am 17.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 425,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die Allianz SE am 17.09.2027 auf oder über 425,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 20.10.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG