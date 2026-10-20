Berlin (ots) -Amazon plant, 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Die neuen Investitionen umfassen Arbeitsplätze, Technologie und Infrastruktur. Dazu gehören der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, schnelles Satelliteninternet über Amazon Leo, neue Logistikprojekte im ganzen Land sowie ein umfangreiches neues Programm von Prime Video. Das Unternehmen gab dies am Dienstag beim "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung in Berlin bekannt. Die neuen Investitionen knüpfen an einen kürzlich erreichten Meilenstein an: Seit 2010 hat Amazon mehr als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert und unterstreicht damit die Bedeutung Deutschlands als eines der weltweit wichtigsten Länder für Amazon."Deutschland ist ein Zentrum für Innovation und einer der attraktivsten Investitionsstandorte Europas. Deshalb haben wir hier seit 2010 mehr als 100 Milliarden Euro investiert und planen, 2027 weitere 16 Milliarden Euro zu investieren. Wir wollen Unternehmen, Kommunen und Kreativen in Deutschland die Infrastruktur und Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen", kündigte David Zapolsky, Chief Global Affairs and Legal Officer bei Amazon, beim "Invest in Germany Summit" an.Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, erklärt: "Amazons Investition ist ein klares Vertrauensvotum für den Zukunftsstandort Deutschland. Leistungsfähige Rechenzentren sind das Fundament der digitalen Wirtschaft. Mit dem Datenschatz unserer Industrie haben wir zugleich das Potenzial, bei industrieller KI weltweit führend zu werden. Genau solche Investitionen brauchen wir: Sie stärken Deutschlands Position im internationalen Technologiewettbewerb - und schaffen dabei Wertschöpfung und Arbeitsplätze."Amazon eröffnet derzeit ein zweites Forschungslabor für Robotik und künstliche Intelligenz in Berlin und verdoppelt damit seine Forschungspräsenz in der Hauptstadt. Amazon will an diesem Standort die intelligente Zusammenarbeit zwischen Menschen und Technologie weiterentwickeln, damit Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen noch schneller und verlässlicher erhalten und Mitarbeitende bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützt werden. Mit dem neuen Forschungslabor entstehen hochspezialisierte Stellen, unter anderem für Wissenschaftler sowie Hardware-, Software- und Systemingenieure im Bereich Robotik.Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland, ergänzt: "Wir haben in Deutschland bereits mehr als 40.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen, mehr als 100 Standorte aufgebaut und über 100 Milliarden Euro investiert - und wir haben noch viel vor. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten, dass wir weiterhin Innovationen vorantreiben, und genau das werden wir tun: mit noch schnellerer Logistik, modernster KI, schnellem Satelliteninternet und deutschen Prime Video Produktionen für Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt."Investitionen von 4,8 Milliarden Euro für den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur von AWS geplantDeutschland zählt zu den innovativsten Ländern der Welt. Mit seinem Cloud-Geschäft unterstützt Amazon deutsche Unternehmen seit Langem mit Technologien, die es ihnen ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Rahmen der Investitionen in Höhe von 16 Milliarden Euro plant das Unternehmen, in 2027 4,8 Milliarden Euro in den Ausbau der AWS Europa (Frankfurt) Region zu investieren, um der Kundennachfrage nach fortschrittlichen Cloud- und KI-Services weiterhin gerecht zu werden. Amazon hat in Deutschland mehr als 40.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen. Darunter sind 3.000 Mitarbeitende der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS).Amazon hat seit dem Start der AWS Europa (Frankfurt) Region im Oktober 2014 einen zweistelligen Milliardenbetrag in seine Cloud-Infrastruktur investiert. Die AWS European Sovereign Cloud ist seit Januar 2026 in Deutschland allgemein verfügbar.Stefan Höchbauer, Vice President AWS Global Sales Germany and Europe Central, sagt: "In einer Welt, die sich schnell verändert, brauchen Unternehmen eine Infrastruktur, auf die sie sich verlassen können - sicher, verfügbar und darauf ausgelegt, ihnen einen Vorsprung zu verschaffen. Sie benötigen eine größtmögliche Auswahl an Services, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Genau das bietet AWS. Wir werden weiter investieren, damit Innovationen in Deutschland auch künftig erfolgreich sind. Im Rahmen der Investitionen sind in 2027 4,8 Milliarden Euro für den Ausbau der AWS Europa (Frankfurt) Region geplant."Seit 2023 bieten Amazon und Siemens an den Amazon Rechenzentren in Hessen und Brandenburg IHK-zertifizierte Ausbildungen für IT- und Elektronikfachkräfte an. Amazon und die IHK haben mit dem "Cloud Business Expert (IHK)" Deutschlands erste bundesweite Cloud-Zertifizierung eingeführt. Über die AWS Tech Alliance und eine Vielzahl von Schulungsprogrammen fördern sie damit den Aufbau digitaler Kompetenzen im ganzen Land. Seit Dezember 2023 haben mehr als 20.000 Studierende in Deutschland an den Lernangeboten der AWS Tech Alliance teilgenommen. In diesem Jahr kündigte Amazon außerdem "Kiro for Students" an. Das Angebot ermöglicht Millionen von Studierenden an 132 Hochschulen in 18 Ländern - darunter Deutschland - ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu Kiro, einer professionellen, agentischen KI-Entwicklungsumgebung. So können sie vom ersten Arbeitstag an mit KI entwickeln.Internet aus dem All: Zusammenarbeit mit der europäischen RaumfahrtindustrieAmazon Leo ist ein Satellitennetzwerk in niedriger Erdumlaufbahn, das Haushalten, Schulen, Krankenhäusern, Unternehmen und Behörden in Gebieten, die von bestehenden Netzen nicht erreicht werden, schnelles und zuverlässiges Internet bereitstellen soll - auch in Deutschland. Amazon Leo hat sich 24 Raketenstarts beim europäischen Startdienstleister Arianespace gesichert.Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Oxford Economics wird der wirtschaftliche Beitrag von Amazon Leo in Deutschland der zweitgrößte in Europa sein. In Deutschland befinden sich mehrere Standorte der ArianeGroup sowie MT Aerospace, einer der wichtigsten Zulieferer der ArianeGroup.Ausbau des Logistiknetzwerks in DeutschlandAmazon baut sein Logistiknetzwerk in Deutschland weiter aus und investiert an seinen Standorten in moderne Technologien wie Robotik, die zu noch ergonomischeren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden beitragen und Kundinnen und Kunden eine noch schnellere und verlässlichere Lieferung ermöglichen. Die umfassenden Modernisierungen der bestehenden Logistikzentren in Bad Hersfeld (Hessen) sowie in Dortmund und Werne (beide Nordrhein-Westfalen) werden 2027 abgeschlossen. Die Modernisierungsarbeiten in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Pforzheim (Baden-Württemberg) und Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) werden auch im Jahr 2028 fortgesetzt. Amazon hat ein Logistikzentrum in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) eröffnet, das bereits Arbeitsplätze schafft. In Könnern (Sachsen-Anhalt) befindet sich ein neues Logistikzentrum im Bau. Durch diese bereits angekündigten Logistikprojekte entstehen in Deutschland mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze.Amazon ermöglicht den Einstieg in Logistikberufe auch ohne vorherige Qualifikationen. Vollzeitbeschäftigte erreichen nach zwei Jahren ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 41.600 Euro. Hinzu kommen Zusatzleistungen, darunter bis zu 4.500 Euro an Weiterbildungszuschüssen.Neue Produktionen von Prime Video in DeutschlandÜber Investitionen in Infrastruktur hinaus stärkt Amazon Deutschland auch als Kreativstandort. Amazon hat in Deutschland mehr als 65 lokale Titel produziert und dabei mit führenden deutschen Produktionsunternehmen wie UFA, Constantin Film und Bavaria Film an Drehorten von Berlin bis München zusammengearbeitet. Prime Video hat die neuen Filme Der erste letzte Tag nach einem Roman von Sebastian Fitzek und Drive - The Pretenders mit Lisa-Marie Koroll und Amin Bahmeed in den Hauptrollen sowie das Show-Highlight Holey Moley - Minigolf Extreme mit Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz sowie Field-Reporterin SelfieSandra angekündigt. Diese Titel gehören zu mehr als 15 neuen Produktionen in Deutschland bis Ende 2027. Das Engagement für lokale Geschichten zeigt sich auch im Programm: Europäische Produktionen machen mehr als ein Drittel der Inhalte aus, die Kundinnen und Kunden auf der Prime-Video-Startseite in Deutschland sehen.Investitionen in Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor OrtAls Deutschlands größter gewerblicher Abnehmer von CO2-freier Energie hat Amazon in ganz Deutschland Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt ermöglicht, darunter Windparkprojekte in Nord- und Ostsee. Sobald alle Projekte in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich so viel Strom erzeugen, wie mehr als 1,8 Millionen deutsche Haushalte pro Jahr benötigen.Nachhaltigkeit ist auch für den Betrieb der Amazon Rechenzentren von zentraler Bedeutung. AWS setzt beim Aufbau der weltweit nachhaltigsten Cloud-Infrastruktur auf branchenführende Energie- und Wassereffizienz, Kreislaufwirtschaft und KI-gestützte Innovationen. So unterstützt AWS seine Kunden bei der Dekarbonisierung und treibt zugleich Amazons Klimaversprechen Climate Pledge voran, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten. Rund 95 Prozent der Zeit nutzen Amazons Rechenzentren in Deutschland Freiluftkühlung - ganz ohne Wasser. Wenn an den heißesten Tagen Verdunstungskühlung erforderlich ist, werden alle in Deutschland geplanten Rechenzentren gesammeltes Regenwasser nutzen. Dadurch wird die Nachfrage nach kommunalen Wasserressourcen minimiert und der potenzielle Niederschlagsabfluss reduziert.Amazon hat sich verpflichtet, bis 2030 wasserpositiv zu sein - also mehr Wasser an die Gemeinden zurückzugeben, als im direkten Betrieb der Rechenzentren verbraucht wird. Dieses Ziel ist bereits zu 75 Prozent erreicht. Im Rahmen dieser Bemühungen unterstützt das Unternehmen zwei Wasserprojekte in der Region Frankfurt und hat kürzlich ein drittes Projekt zur Wasserrückführung mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) angekündigt. Das Projekt startet im Herbst 2026 und soll den Wasserschutz und die Artenvielfalt in der Region Vogelsberg stärken.Auch an den Rechenzentrumsstandorten engagiert sich Amazon mit dem Programm "InCommunities" in vier Bereichen: MINT-Bildung, lokale Kompetenzentwicklung, Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor Ort. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Programmierworkshops mit Tech Heroes, der erste deutsche "Think Big Space" in Kelsterbach, ein Girls' Tech Day und ein wegweisendes Projekt mit EnergyCloud, bei dem überschüssige erneuerbare Energie genutzt wird, um Familien in der Region Frankfurt kostenlos mit Wärme zu versorgen. Am Berliner Unternehmensstandort stellt Amazon mit dem KiezLab seit dessen Eröffnung 1.400 Quadratmeter Fläche kostenfrei für die Nachbarschaft zur Verfügung. Dort erhalten 125 gemeinnützige Organisationen Zugang zu kostenlosen Bildungsangeboten und Workshops. Über das Programm "Amazon Sachspenden" können gemeinnützige Organisationen Produkte kostenlos bestellen. Bis Ende 2026 wird das Programm voraussichtlich mehr als 200 Partner unterstützen.Über sein europäisches Katastrophenhilfezentrum in Leipzig kann Amazon Partnerorganisationen in ganz Europa innerhalb von 72 Stunden kostenlos mit Hilfsgütern versorgen. Zuletzt leistete Amazon bei den Waldbränden in Frankreich im Sommer 2026 Unterstützung.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Straße 2180807 MünchenE-Mail: presseanfragen@amazon.deamazon.de/presseOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/6374667