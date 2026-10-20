Die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) hat den Diplom-Physiker und Solarpionier Klaus Lambrecht zum Honorarprofessor ernannt. Die Auszeichnung würdigt insbesondere seine mehr als 15-jährige Lehrtätigkeit, seine Impulse für die Weiterentwicklung des Studiengangs Erneuerbare Energien sowie seine Rolle als wissenschaftlicher Politikberater und Wegbereiter hocheffizienter Solargebäude. Lambrecht trug seit den Anfängen des Studiengangs Erneuerbare Energien an der HFR als einer der Lehrbeauftragten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver