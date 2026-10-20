EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

EPH Group AG setzt auf Wachstum: Neue 50-Millionen-Euro-Anleihe für exklusive Hotel- und Resortentwicklungen in Europa



20.10.2026 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vom exklusiven Wein- und Gourmetresort über alpine Luxushotels mit eindrucksvollem Panoramablick bis hin zu außergewöhnlichen Designhotels an einem der beliebtesten Seen Bayerns: Die Wiener EPH Group AG entwickelt hochwertige Hotelimmobilien an ausgewählten europäischen Top-Destinationen und hat nun die Begebung einer weiteren besicherten Anleihe beschlossen. Diese sieht eine siebenjährige Laufzeit, 10 Prozent jährliche Verzinsung und monatliche Zinszahlungen vor. Die auf die Entwicklung von Hotelimmobilien im Premium- und Luxussegment spezialisierte EPH Group AG mit Sitz in Wien setzt ihren Wachstumskurs fort: Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen den Aufbau seines Portfolios an hochwertigen Hotel- und Resortprojekten in Österreich, Deutschland und weiteren attraktiven europäischen Tourismusdestinationen vorantreiben. Die neue nicht nachrangige Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XXXX) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 10 Prozent ausgestattet. Die Zinszahlungen erfolgen gemäß den Anleihebedingungen monatlich, erstmals im Jänner 2027. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro je Schuldverschreibung. Wie bereits bei der im Jahr 2025 emittierten Unternehmensanleihe ist auch für die neue Anleihe eine Besicherung durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG vorgesehen. Zeichnung ab 28. Oktober 2026 geplant Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr. Anleger aus Österreich, Deutschland und Luxemburg können die Anleihe vorbehaltlich der Prospektbilligung und -veröffentlichung ab dem 28. Oktober 2026 über die Website der EPH Group AG zeichnen. Die Einbeziehung in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime ist für den 1. Dezember 2026 geplant. Internationale Hotelkonzepte für attraktive Tourismusregionen Die EPH Group AG konzentriert sich auf die Entwicklung exklusiver Hotelimmobilien an touristisch besonders attraktiven Standorten. Im Mittelpunkt stehen Premium- und Luxushotels sowie -resorts, die von der EPH Group entwickelt, teilweise selbst realisiert und von internationalen Hotelgruppen betrieben werden. Das Unternehmen identifiziert geeignete Standorte, sichert sich die entsprechenden Liegenschaften und entwickelt individuelle Hotelkonzepte von der Planung bis zur baulichen Umsetzung. Statt auf klassische Ferienimmobilien oder Zweitwohnsitze setzt die EPH Group auf professionell betriebene Hotels mit einer ganzjährigen touristischen Nutzung. Dies soll die nachhaltige wirtschaftliche Auslastung der Standorte sichern, neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Nachfrage für regionale Betriebe erzeugen. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist dabei die Zusammenarbeit mit international etablierten Hotelmarken: Ziel ist es, die Besonderheiten jedes Standorts mit professionellen Betreiberkonzepten zu verbinden, um Hotels mit internationaler Strahlkraft und langfristigem regionalem Wertschöpfungspotenzial zu schaffen. Hotelprojekte in Österreich und Deutschland Die EPH Group arbeitet derzeit an mehreren sorgfältig ausgewählten Hotel- und Resortentwicklungen in Österreich und Deutschland. Dazu zählt ein exklusives Fünf-Sterne-Wein-, Gourmet-, Wellness- und Golfresort im Burgenland. Auf einem rund 26.000 Quadratmeter großen Areal im Herzen einer traditionsreichen Weinregion ist ein Resort mit rund 300 Betten geplant. Großzügige Suiten und Private Lodges, ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick über die Weinberge, ein Heuriger sowie eine eigene Weinerlebniswelt sollen die Weinkultur und kulinarische Vielfalt der Region mit anspruchsvoller Hotellerie verbinden. Auch in den österreichischen Alpen verfolgt die Gesellschaft Hotelprojekte. In den Kitzbüheler Alpen wird derzeit ein Resort mit rund 300 Betten und beeindruckendem Bergpanorama entwickelt. Weitere Projekte mit direkter Anbindung an Skigebiete befinden sich in der imposanten Bergwelt rund um den Großglockner und am Ossiacher See in Kärnten. Ein Entwicklungsschwerpunkt liegt ebenso in Oberbayern, wo die EPH Group gleich zwei außergewöhnliche Hotels an einem der bekanntesten bayerischen Seen plant. Für ein exklusives Boutiquehotel in erhöhter Lage mit eindrucksvollem Seeblick steht die Erteilung der Baugenehmigung kurz bevor; am selben See soll zudem ein weiteres Designhotel mit rund 220 Betten sowie einem hochwertigen Gastronomie- und Wellnessangebot für design- und lifestyleorientierte Gäste entstehen. Die einzelnen Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungs- und Genehmigungsphasen. Kapitalmarktfinanzierung als Bestandteil der Wachstumsstrategie Zur Finanzierung ihrer Projektentwicklungen setzt die EPH Group AG auf den Kapitalmarkt. Mit der neuen Anleihe will das Unternehmen seine finanzielle Basis für weitere Investitionen stärken und den Ausbau seines Hotelportfolios vorantreiben. Die geografische Diversifizierung des Portfolios ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die neue Emission knüpft an die bereits begebenen Unternehmensanleihen der Gesellschaft an. Parallel plant die EPH Group, den Inhabern der Schuldverschreibungen "2023/2030" (ISIN: DE000A3LJXXX) und "2025/2032" (ISIN: DE000A3L7XXX) ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zu unterbreiten. Die konkreten Bedingungen sollen gesondert bekannt gegeben werden, voraussichtlich nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist. Die Veröffentlichung des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF zu billigenden Kapitalmarktprospekts ist um den 23. Oktober 2026 geplant. Das öffentliche Angebot ist vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung bis zum 22. Oktober 2027, 12 Uhr, vorgesehen. Als Valutatag wurde der 1. Dezember 2026 beschlossen. Die wichtigsten Eckdaten der Anleihe 2026/2033: ISIN : AT0000A3XXXX

: AT0000A3XXXX WKN : A4E2PD

: A4E2PD Emissionsvolumen: bis zu 50 Millionen Euro

bis zu 50 Millionen Euro Verzinsung: 10 Prozent p. a., monatliche Zinszahlung

10 Prozent p. a., monatliche Zinszahlung Laufzeit: sieben Jahre

sieben Jahre Stückelung: 1.000 Euro

1.000 Euro Besicherung: Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften

Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften Stückzinsfreie Zeichnungsfrist: voraussichtlich 28. Oktober bis 25. November 2026, 12 Uhr

voraussichtlich 28. Oktober bis 25. November 2026, 12 Uhr Valutatag: 1. Dezember 2026

1. Dezember 2026 Erste Zinszahlung: Jänner 2027

Jänner 2027 Geplante Handelsaufnahme: Vienna MTF, Segment corporates prime Weitere Informationen und Möglichkeit zur Zeichnung: www.eph-group.com Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken, ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Die EPH Group AG wird einen nach den Vorgaben der Prospektverordnung erstellten und seitens der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Kapitalmarktprospekt voraussichtlich am oder um den 23. Oktober 2026 auf ihrer Website (www.eph-group.com) veröffentlichen (Direktlink wird bekanntgegeben). Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Basis dieses Prospekts. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist. Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung ist weder zur Veröffentlichung noch zur Verbreitung oder zur Weitergabe, direkt oder indirekt, in Teilen oder zur Gänze in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de Über EPH Group AG: Die 2023 gegründete EPH Group AG ist eine Investment- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Hotelimmobilien im Premium- und Luxussegment an ausgewählten europäischen Tourismusdestinationen, deren Aktien an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Das Unternehmen entwickelt Hotelprojekte bis zur Baureife und realisiert ausgewählte Projekte selbst. Beim Betrieb der Hotels setzt die EPH Group AG auf die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelmarken. Ziel ist die Entwicklung hochwertiger Hotelstandorte mit internationaler Positionierung und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Mit aktuell zehn Projekten in Österreich und Deutschland gelang es dem Unternehmen binnen kurzer Zeit, eine attraktive Projektpipeline aufzubauen. Die Aktien der EPH Group AG werden seit 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart gehandelt und sind seit 2026 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zudem erfolgte im Mai 2026 der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt und auf Xetra. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Projekten: https://eph-group.com/



20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News