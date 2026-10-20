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PAUL Tech AG: PAUL Tech AG unterstützt alternativen Gläubigervorschlag zur Verlängerung der EUR 35 Mio. Anleihe



20.10.2026 / 12:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR).



PAUL Tech AG unterstützt alternativen Gläubigervorschlag zur Verlängerung der EUR 35 Mio. Anleihe



Mannheim, 20. Oktober 2026 - Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A3H2XXX / WKN: A3H2TU; "Anleihe") hat heute von einem Anleihegläubiger ein Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung ("Ergänzungsverlangen") der angekündigten Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 in Bezug auf die Anleihe ("Gläubigerversammlung") erhalten. Das Ergänzungsverlangen wird in Kürze auf der Webseite der Emittentin ( https://ir.paul.tech/anleihe ) und so rasch wie möglich auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.



Das Ergänzungsverlangen beinhaltet eine Abstimmung zu einem alternativen Vorschlag zur Verlängerung der Anleihe, mit den folgenden wesentlichen Punkten: Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 1. September 2028

Rückzahlung der Anleihe zu 108% ihres Nennbetrags zum Laufzeitende

Erhöhung der Verzinsung der Anleihe ab dem 1. Dezember 2026 auf 10 % p.a. mit halbjährlicher Auszahlung

Verpflichtende anteilige Teilrückzahlungen

Verpflichtung der Emittentin zukünftig neu aufgenommenes Eigenkapital ab einer Mindestschwelle von EUR 30 Mio. zu mindestens 50 % zur Tilgung der Anleihe zu verwenden

Bestellung eines Pfandrechtes über ca. 7,5 % des Aktienkapitals der Emittentin zugunsten der Anleihegläubiger durch den Mehrheitsaktionär der Emittentin

Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger

Die Tagesordnung der Gläubigerversammlung wird entsprechend ergänzt und der alternative Vorschlag zur Abstimmung gestellt.



Der Emittentin liegen bereits Absichtserklärungen von Gläubigern vor, die gemeinsam mehr als 50 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe halten, dem alternativen Verlängerungsvorschlag auf der Gläubigerversammlung zuzustimmen.



Die Emittentin hat das Ergänzungsverlangen geprüft und unterstützt den alternativen Verlängerungsvorschlag. Eine solche Zustimmung der Emittentin ist erforderlich, damit der Vorschlag nach wirksamer Beschlussfassung durch die Gläubigerversammlung gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes umgesetzt werden kann.



Investor Relations Kontakt:

PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail: ir@paul.tech



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