FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) des Industrierecyclers schätzt der Analyst 7 Prozent über Vorjahr./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1704650164
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