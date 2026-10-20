Vermögende Schweizer Anlegerinnen und Anleger sind offen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), in den meisten Fällen aber nur in Kombination mit persönlicher Beratung: 48 Prozent bevorzugen KI als Unterstützung in der Beratung, während sich nur 14 Prozent mit einer vollständig automatisierten Lösung wohlfühlen. 39 Prozent möchten auf den Einsatz von KI im Beratungsprozess verzichten. Auch die Schweizer Wealth-Management-Branche setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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