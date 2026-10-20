Die ABB-Aktie hat am Dienstag trotz eines Rekordauftragseingangs deutlich nachgegeben. Zeitweise verlor das Papier in der Schweiz mehr als 6% und rutschte erstmals seit April unter 70 Franken. Damit liegt die Aktie rund 21% unter ihrem Jahreshoch von 89,14 Franken aus dem Juni. Was steckt hinter dem Kursrutsch? Rechenzentren treiben Bestellungen Der Schweizer Konzern für Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik meldete für das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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