HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Dürr anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Christian Cohrs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem insgesamt ordentlichen dritten Quartal des Anlagenbauers. Das strategische Profil von Dürr habe sich deutlich geschärft, wobei die Umstrukturierungen bei Homag und in der Verwaltung Früchte trägen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:05 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005565204
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:05 / CEST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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