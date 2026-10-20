Von André Tintrop, Head of Business & Operations Steering bei Consors Finanz Über Krankheiten, Beziehungskrisen oder Erziehungsfragen sprechen wir heute recht offen. Nur ein Thema bleibt hartnäckig tabu: das eigene Konto. Dabei kommt einem das Schweigen oft teuer zu stehen. Es gibt diesen Moment in jeder geselligen Runde, in dem jemand fragt, was der andere eigentlich verdient und plötzlich schweigen alle. Wie hoch das Einkommen ist, ob das Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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