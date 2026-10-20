Zürich - Die deutsche UmweltBank AG nutzt zur Steuerung ihres Kundenservice neu ein KI-Sprachsystem des Schweizer KI-Spezialisten Spitch AG. Das System erfasst Kundenanliegen in gesprochener Sprache und leitet rund 400 Anrufe pro Tag automatisch an die zuständigen Teams weiter. Dank kontextueller Sprachanalyse versteht die Lösung auch Dialekte und Umgangssprache zuverlässig und erzielt Erkennungsquoten von über 90 Prozent. Neben der automatischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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