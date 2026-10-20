Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH



20.10.2026 / 13:53 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.10.2026 Target price: 8,30 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 19/08/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 8,30.



Zusammenfassung:

PNE hat die EBITDA-Prognose für 2026 auf €60 Mio. bis €75 Mio. gesenkt (zuvor: €90 Mio. bis €120 Mio.). Hauptgrund hierfür ist die Verschiebung von Projekten in das kommende Jahr, da Verkaufsprozesse länger dauern als ursprünglich erwartet, und es bei einigen Genehmigungsverfahren zu Verzögerungen kam. Zudem hat PNE beschlossen, weniger Windparks aus dem eigenen Bestand zu veräußern als ursprünglich geplant. Wir haben unsere Prognosen für 2026 entsprechend angepasst. Aufgrund des sich verschlechternden Marktumfelds sehen wir davon ab, unsere Prognosen für das Projektsegment für 2027 zu erhöhen - trotz der für 2027 erwarteten Realisierung der verschobenen Projekte. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung, die unsere reduzierten Prognosen sowie das höhere Zinsniveau berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von €8,30 (zuvor: €10,00). Angesichts des jüngsten deutlichen Kursrückgangs der PNE-Aktie behalten wir unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 49%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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