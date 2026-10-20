Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 8,30.
Zusammenfassung:
PNE hat die EBITDA-Prognose für 2026 auf €60 Mio. bis €75 Mio. gesenkt (zuvor: €90 Mio. bis €120 Mio.). Hauptgrund hierfür ist die Verschiebung von Projekten in das kommende Jahr, da Verkaufsprozesse länger dauern als ursprünglich erwartet, und es bei einigen Genehmigungsverfahren zu Verzögerungen kam. Zudem hat PNE beschlossen, weniger Windparks aus dem eigenen Bestand zu veräußern als ursprünglich geplant. Wir haben unsere Prognosen für 2026 entsprechend angepasst. Aufgrund des sich verschlechternden Marktumfelds sehen wir davon ab, unsere Prognosen für das Projektsegment für 2027 zu erhöhen - trotz der für 2027 erwarteten Realisierung der verschobenen Projekte. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung, die unsere reduzierten Prognosen sowie das höhere Zinsniveau berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von €8,30 (zuvor: €10,00). Angesichts des jüngsten deutlichen Kursrückgangs der PNE-Aktie behalten wir unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 49%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: PNE3_GR-2026-10-20_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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