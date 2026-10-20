Zwischen operativer Zäsur, geopolitischer Neuausrichtung und herben Rückschlägen handelt der heutige Kommentar. Während ein kriselnder Wirkstoffforscher mit überraschenden Quartalszahlen um eine Bodenbildung ringt, profitiert ein westlicher Rohstoffförderer vom geopolitischen Bruch bisheriger Monopollieferanten. Zeitgleich stürzt eine drastische Gewinnwarnung im Sektor der erneuerbaren Energien Anleger in eine tiefe Vertrauenskrise. Welche charttechnischen Hürden nun zählen und wo sich trotz hoher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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