Zwischen dem 4. und dem 9. November haben gleich drei Pharma- und Biotechwerte Nachrichten vorgelegt, die nach einem Wendepunkt klingen. Beim einen schrumpfte der Quartalsverlust vor Sonderposten, beim zweiten liegen erste Daten aus einer placebokontrollierten Studie vor, und der dritte hat seine Jahresprognose angehoben. Das sind noch keine Beweise für eine dauerhafte Wende, aber es sind belegbare Fortschritte. Gelingt es, diese Linie zu halten, könnte aus Hoffnung bald Substanz werden. Wir sehen uns daher Evotec, Vidac Pharma und Novo Nordisk genauer an und schauen, wer Turnaround-Potenzial hat.

Enthaltene Werte: GB00BM9XQ619,DE0005664809,DK0062498333

Den vollständigen Artikel lesen ...