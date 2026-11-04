Die dermatologische Forschung durchläuft eine rasante Wachstumsphase: Während etablierte Konzerne im Bereich der systemischen Therapien enorme Summen umsetzen, stehen neue, zielgerichtete Ansätze zur Behandlung von Hautkrebsvorstufen kurz vor der klinischen Validierung. Hohe Wachstumsraten bei Galderma, neue Zulassungsentscheidungen der US-Gesundheitsbehörde FDA für Biofrontera und anstehende Studiendaten bei Vidac Pharma zeigen, wie stark sich die Behandlung von Hauterkrankungen gerade verändert. Wir zeigen, welche Chancen daraus für Investoren entstehen können.
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