Im Kampf gegen Krebs geht es um Menschenleben, medizinische Durchbrüche und einen Markt, in dem erfolgreiche Medikamente Mrd. einspielen können. Doch der Weg vom vielversprechenden Wirkstoff bis zur Zulassung ist lang, teuer und voller Rückschläge. Selbst milliardenschwere Pharmakonzerne müssen immer wieder erleben, wie hoffnungsvolle Studien scheitern. Gleichzeitig eröffnen neue Therapieansätze Chancen, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Besonders spannend wird es, wenn kleine Biotech-Unternehmen mit innovativen Wirkmechanismen auf einen Markt drängen, den bislang große Pharmakonzerne dominieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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