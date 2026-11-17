EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Evotec SE / Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2026 / 16:37 CET/CEST

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Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Das Aktienrückkaufprogramm der Evotec SE, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 10.. November 2026 mitgeteilt wurde, wurde innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 10. November 2026 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 18. Dezember 2026 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) abgeschlossen.



Im Zeitraum vom 10. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 365.000 Stück Aktien zu einem transaktionsgewichteten Durchschnittspreis von EUR 3,1217 erworben (Gesamtvolumen: EUR 1.139.422,24):



Datum Aktien Transaktionsgewichteter Durchschnittspreis (EUR) Transaktionsbetrag (EUR) 10.11.2026 91.250 3,1545 287.856,34 11.11.2026 91.250 3,1098 283.765,33 12.11.2026 91.250 3,1634 288.657,97 13.11.2026 91.250 3,0591 279.142,60 Gesamt 365.000 3,1217 1.139.422,24



Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Evotec SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Evotec SE veröffentlicht ( Evotec Aktienrückkaufprogramm November 2026 ).