Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das EBITDA um 65 Prozent auf 43,9 Mio. Euro gesteigert und dabei von der starken Entwicklung bei Power Generation profitiert. Zudem sei die jüngst angepasste Prognose bestätigt worden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 8,30 Euro und erneuert die Einstufung "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2026, 11:25 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 17.11.2026 um 09:52 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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