Gold und Silber: 4.074 Bohrmeter erreicht und die Suche geht weiter

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ESGold meldet für sein Gold-Silber-Projekt Montauban rund 4.074 Bohrmeter. Damit seien mehr als 80 Prozent des geplanten Programms über 5.000 Meter abgeschlossen. Die Arbeiten hätten sich von den historischen Grubenbauen auf südliche und tiefer liegende Ziele ausgeweitet. Parallel rüste das Unternehmen seine Anlage zur Aufbereitung alter Bergbau-Rückstände aus.

ESGold meldet für sein Gold-Silber-Projekt Montauban rund 4.074 Bohrmeter. Damit seien mehr als 80 Prozent des geplanten Programms über 5.000 Meter abgeschlossen. Die Arbeiten hätten sich von den historischen Grubenbauen auf südliche und tiefer liegende Ziele ausgeweitet. Parallel rüste das Unternehmen seine Anlage zur Aufbereitung alter Bergbau-Rückstände aus.

Bohrungen reichen über die alte Mine hinaus

Zu Beginn konzentrierte sich ESGold auf das Gebiet, in dem früher bereits Rohstoffe abgebaut wurden. Mehrere Bohrungen trafen dort auf alte unterirdische Stollen und Hohlräume. Diese Informationen helfen den Geologen, die Lage der früheren Mine genauer in ihren Karten abzubilden.



Inzwischen habe das Unternehmen die Arbeiten nach Süden in Richtung der sogenannten Marcor-Zone ausgeweitet. Das Bohrloch MM-26-27 erreichte rund 408 Meter. Ein weiteres Bohrloch mit der Bezeichnung MM-26-28 sei zum Stichtag 4. Oktober 2026 in Arbeit gewesen und solle etwa 600 Meter lang werden und tiefere Gesteinsschichten untersuchen.