Während viele Aktien derzeit unter Abgabedruck stehen, läuft es bei der Münchener Rück-Aktie ausgesprochen gut. Der Kurs hat nach einer mehrwöchigen Konsolidierung Anfang Oktober neuen Schwung aufgenommen und notiert aktuell bei 544 €. In der Year-to-Date-Bilanz steht aber weiterhin ein leichtes Minus von -3,27% zu Buche. Das steckt hinter dem jüngsten Aufschwung und so viel Potenzial besitzt die Aktie noch. Defensive Stärke in turbulenten Zeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de