Heiße Silber-Story: Kingsmen Resources startet Drohnen-Offensive in Mexiko!

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Kingsmen Resources treibt Las Coloradas mit laufenden Bohrungen und neuer Drohnenmagnetik voran - hochgradige Silber-Gold-Treffer schärfen das Potenzial verdeckter Strukturen.

Hochgradige Silber-Gold-Abschnitte an tektonischen Kreuzungspunkten und eine zeitgleiche geophysikalische Offensive: Kingsmen Resources (TSXV: KNG; OTCQB: KNGRF; FSE: TUY) weitet die Exploration auf seinem 8,8 Quadratkilometer großen Projekt Las Coloradas im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua signifikant aus. Während auf der Liegenschaft bereits das 22. Bohrloch des laufenden Programms niedergebracht wird, soll eine flächendeckende Untersuchung mittels Drohnenmagnetik und LiDAR verborgene Aderstrukturen unter mächtigem Deckgebirge identifizieren und die Trefferquote künftiger Bohrungen noch einmal erhöhen.

Kingsmen Resources nutzt Drohnenmagnetik zur Zieldefinition auf Las Coloradas

Im Mittelpunkt des Messprogramms steht die systematische Suche nach Kreuzungspunkten zweier markanter Strukturkorridore, die in nordwestlicher und nordöstlicher Richtung verlaufen. An diesen tektonischen Schnittstellen wies Kingsmen bei bisherigen Bohrkampagnen die bislang mächtigsten und gehaltsstärksten Abschnitte des Projekts nach.

Die Parameter der Untersuchung und die bisherigen Schlüsseldaten im Überblick:

Bohrkampagne schreitet voran: Die Bohrungen auf Las Coloradas laufen kontinuierlich; aktuell befindet sich das 22. Bohrloch in der Umsetzung.

Hohe Gehalte an Strukturkreuzungen: Zu den maßgeblichen Bohrerfolgen zählen Loch LC-25-008 mit 10,5 Metern zu durchschnittlich 200 g/t Silberäquivalent sowie LC-26-020 mit 6,45 Metern zu 218 g/t Silberäquivalent.

Projektweite Messkampagne: Das beauftragte Spezialunternehmen Geofisica TMC deckt mit insgesamt 196 Fluglinienkilometern die gesamte Konzessionsfläche von 8,8 Quadratkilometern lückenlos ab.

Durchdringung von Deckschichten: Da weite Teile der Liegenschaft von jüngerem Deckmaterial überlagert sind, lassen sich die vererzten Strukturen an der Oberfläche optisch kaum verfolgen - eine Lücke, die nun geophysikalisch geschlossen wird.

Geologische Schnittpunkte als Schlüssel für verdeckte Silber-Gold-Ziele

Durch die Kombination hochauflösender Drohnenmagnetik mit topografischen LiDAR-Daten umgeht Kingsmen das Problem der oberflächlichen Abdeckung. Die Sensoren erfassen feine Kontraste im magnetischen Gesteinsinventar und bilden selbst minimale Geländeabbrüche ab, die auf verdeckte Störungen und Gangstrukturen hinweisen.

Die neuen Daten dienen dazu, bekannte Zielzonen für die laufende Kampagne präziser anzusteuern und parallel vollkommen neue, bohrbereite Ziele unter dem Deckmaterial zu generieren. Damit schafft das Unternehmen die geologische Grundlage, um das System aus hochgradigen Silber- und Goldadern entlang des gesamten Trends systematisch aufzubauen. Kingsmen Resources gehört unserer Ansicht nach zu den derzeit spannendsten Silberstorys am Markt. Wir werden unseren Lesern in Kürze ausführliche Informationen zur Verfügung stellen!

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