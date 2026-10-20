Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PAUL Tech AG hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00% / 9,00% Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN DE000A3H2XXX/ WKN A3H2TU; "Anleihe") hat heute von einem Anleihegläubiger ein Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung ("Ergänzungsverlangen") der angekündigten Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 in Bezug auf die Anleihe ("Gläubigerversammlung") erhalten. Das Ergänzungsverlangen wird in Kürze auf der Webseite der Emittentin (https://ir.paul.tech/anleihe) und so rasch wie möglich auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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