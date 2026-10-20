Poweredge steigt mit dem 10 Megawatt/37 Megawattstunden-Projekt in Pelkosenniemi in den finnischen Markt für große Batteriespeicher ein. Es wählte "Gridle" von Elisa Industriq als Partner für die langfristige Optimierung und den Handel aus, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Dieses werde die Verantwortung über die Einbindung des Speichers in den Strommarkt übernehmen. Zur Optimierung der Erlöse soll auf eine KI-gestützte Multi-Markt-Strategie genutzt werden. Das Schweizer Unternehmen Poweredge war für die Projektkoordination und -entwicklung verantwortlich. Der Batteriespeicher befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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