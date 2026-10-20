Nach der starken Rally der vergangenen Jahre ist die Siemens-Energy-Aktie zuletzt deutlich vom Rekordhoch zurückgekommen. Operativ läuft das Geschäft gleichzeitig auf hohem Niveau, während Analysten mehrheitlich weiteres Potenzial sehen. Anfang November rücken nun die deutschen Kraftwerksausschreibungen und wenig später die Jahreszahlen in den Fokus.Aktie deutlich unter dem Rekordhoch Siemens Energy gehörte in den vergangenen Jahren zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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