Beschluss
Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard)
Aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung, wird gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000WNDL300) der
NAKIKI SE, Frankfurt am Main
zum regulierten Markt (General Standard) zum Ablauf des 27. November 2026 widerrufen.
Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard)
Aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung, wird gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000WNDL300) der
NAKIKI SE, Frankfurt am Main
zum regulierten Markt (General Standard) zum Ablauf des 27. November 2026 widerrufen.
Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
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