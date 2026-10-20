Eurograd hat erfolgreich eine Anleihe über 500 Millionen Euro nach dem European Green Bond Standard am internationalen Kapitalmarkt platziert. Das finale Orderbuch habe bei etwa 3,3 Milliarden Euro gelegen, also war die Emission 6,6-fach überzeichnet, teilte die Muttergesellschaft des deutschen Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz am Dienstag mit. Die Laufzeit der Anleihe betrage acht Jahre. Sie wird mit 4,48 Prozent verzinst. Das Geld soll zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms von Eurogrid genutzt werden. Dazu gehört der Ausbau und die Verstärkung des 50 Hertz Übertragungsnetzes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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