Die Nvidia-Aktie zeigt nach dem jüngsten Rücksetzer wieder erste Anzeichen einer Stabilisierung. Vom Rekordhoch bei 243,37 US$ Anfang Oktober ging es zwischenzeitlich um rund -13% abwärts, bevor sich im Bereich der wichtigen Nachfragezone um 216 US$ erneut Käufer fanden. Mit aktuell 217,63 US$ versucht der KI-Champion nun, die Gegenbewegung auszubauen. Doch nach dem jüngsten Ausverkauf im Technologiesektor stellt sich die Frage, ob daraus bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de