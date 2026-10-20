EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzergebnisse.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/financial-results.html
20.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|LEI Code:
|391200NQNTF0AP2MP438
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2419084 20.10.2026 CET/CEST