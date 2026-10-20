Vancouver, B.C., 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Kutcho Copper in den Critical Minerals Project Showcase, einer von Natural Resources Canada erstellten Publikation, aufgenommen wurde.

Die kanadische Regierung treibt ihre Bemühungen weiter voran, Kanada als weltweit führende Nation im Bergbau und bei der Erschließung kritischer Minerale zu positionieren, und erkennt dabei die Bedeutung des Sektors für unsere wirtschaftliche Sicherheit, Souveränität und nationalen Interessen an. Die Showcase-Publikation wird von Minister Hodgson, hochrangigen Beamten sowie Partnern aus den Provinzen und Territorien bei bevorstehenden Veranstaltungen und Handelsmissionen genutzt werden, um Projekte für kritische Minerale in ganz Kanada hervorzuheben. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Projekte bei Investoren, Verarbeitungsunternehmen, Herstellern, Kunden, Technologieanbietern, indigenen Entwicklungsgesellschaften, Regierungen und internationalen Partnern zu erhöhen.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, Teil dieser Initiative von Natural Resources Canada zu sein. Dies ist für uns eine Gelegenheit, Kutcho Copper mit Unterstützung der kanadischen Regierung einem globalen Publikum als tragfähiges, wirtschaftliches und vielversprechendes Projekt für kritische Minerale zu präsentieren."

Der Minister für Energie und Rohstoffe, Tim Hodgson, erklärte in der Publikation: "Kanada tritt in eine neue Ära des Bergbaus und der Erschließung kritischer Minerale ein, die durch Geschwindigkeit, Umfang und Zielstrebigkeit geprägt ist. Weltweit suchen Länder nach sicheren und zuverlässigen Lieferquellen für jene Minerale, die die Grundlage für die fortschrittliche Fertigung, saubere Energie, digitale Technologien und die Landesverteidigung bilden. Kanada stellt sich dieser Herausforderung und zeigt, dass wir ein zuverlässiger Lieferant für Kunden im In- und Ausland sind, indem wir sichere Lieferketten aufbauen, unsere wirtschaftliche Souveränität stärken und unsere reichhaltigen Mineralvorkommen nutzen, um neue Chancen für Kanadier zu schaffen."

"Unsere Regierung handelt zudem zügig, um die weltweit besten Rahmenbedingungen für Investitionen und Wachstum zu schaffen. Durch gezielte Investments, eine modernisierte Projektabwicklung, die Straffung von Vorschriften und unsere Bemühungen um stärkere Partnerschaften mit verschiedenen Ländern stellen wir sicher, dass kanadische Mineralprojekte die nötige Sicherheit und Finanzierung erhalten, um voranzukommen."

Links zur interaktiven Webversion des Showcase und zu den PDF-Versionen zum Herunterladen finden Sie unten.

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/critical-minerals-canada/canadas-critical-minerals-project-showcase

https://ressources-naturelles.canada.ca/mineraux-exploitation-miniere/mineraux-critiques-canada/vitrine-projets-lies-mineraux-critiques-canada

Über den Showcase

Der Showcase stellt Projekte für kritische Minerale in ganz Kanada vor und erhöht deren Sichtbarkeit bei potenziellen Investoren, Verarbeitungsunternehmen, Herstellern, Kunden, Technologieanbietern, indigenen Entwicklungsgesellschaften, Regierungen und internationalen Partnern.

Er umfasst fortgeschrittene Projekte im Bereich des Abbaus, der Verarbeitung und des Recyclings kritischer Minerale. Für Explorations- und Bergbauprojekte war in der Regel eine öffentlich verfügbare Vormachbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie erforderlich, die seit 2016 abgeschlossen oder aktualisiert wurde. Öffentlich angekündigte Verarbeitungs- und Recyclingprojekte wurden individuell bewertet. Die Projektliste wurde in Zusammenarbeit mit den Regierungen der Provinzen und Territorien erstellt. Die Projektprofile stützen sich auf Informationen aus öffentlichen Quellen mit Stand September 2026 und können sich im Verlauf der Projektentwicklung ändern.

Über Kutcho Copper

Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau und die Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen ist der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verpflichtet und hat vor Kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Kutcho durchgeführt und treibt das Genehmigungsverfahren voran, um zu einer positiven Bauentscheidung zu gelangen.

Vince Sorace

President & CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca. Tel: (778) 357-1249

918 - 1030 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

Canada V6E 2Y3

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