Kutcho Copper meldet die Ergebnisse der Explorationsarbeiten 2026: weitverbreitete Quarz-Karbonat-Erzgänge bei Mira, Stichproben mit bis zu 2.020 g/t Silber, 6,46 % Kupfer und 3,39 % Antimon; Bohrungen bestätigen ZTEM-Leitfähigkeitsziele

Vancouver, B.C., 23. November 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTCQX: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2026 auf seinem in der Machbarkeitsphase befindlichen, hochgradigen Kupfer-Zink-Erschließungsprojekt (das "Projekt") im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia bekannt.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 verfolgte man zwei Hauptziele:

Ein generatives Programm, das Bodenprobenahmen, Gesteinssplitterprobenahmen und Kartierungen in fünf Greenfield-Zielgebieten umfasste: Mira, Eveready, North East Streams und Bow Ridge.

Ein 3.830 m umfassendes Diamantbohrprogramm (8 Bohrlöcher) in drei geophysikalischen Zielgebieten: Esso West, The Gap und Hamburger, wobei auch elektromagnetische (EM) Vermessungen an der Oberfläche und in den Bohrlöchern absolviert wurden.

Highlights:

Das Zielgebiet Mira, das mit einer zuvor identifizierten verborgenen Intrusion in Zusammenhang steht, umfasst eine beträchtliche Mineralisierung in Quarz-Karbonat-Erzgängen mit Tetraedrit, einem kupfer-, silber- und antimonhaltigen Mineral. 19 der 53 Gesteinsproben enthielten Gehalte von mehr als 0,5 % Kupfer, wobei die besten 5 Proben 1,56 % bis 6,46 % Kupfer, 674 g/t bis 2.020 g/t Silber, 0,91 % bis 3,39 % Antimon und 0,04 g/t bis 0,52 g/t Gold lieferten.

Die Bodenproben bei Mira weisen auf eine Silber-Antimon-Bodenanomalie hin, die sich über mehr als 3 km Länge und etwa 1 km Breite erstreckt. Die Erzgangproben stammen aus dem Hof der Bodenanomalie, wobei die Mineralisierung in die Sinwa Limestone Formation eingebettet ist, die das Vulkangestein der Kutcho Formation überlagert. Satellitendaten zur Verkieselung erweitern das potenzielle Ausmaß dieser Anomalie auf 4,5 km2.

Bei Eveready, das zwei Kilometer östlich von Mira liegt, wurde bei Stichprobenahmen aus Gestein eine ganggebundene Mineralisierung ermittelt, die 16,35 g/t Gold, 1,86 % Kupfer und 17 g/t Silber lieferte. Die Mineralisierung bei Eveready könnte ebenfalls mit der verborgenen Intrusion in Zusammenhang stehen und ist in pyritischen Aschentuff des Gesteins der Kutcho Formation eingebettet.

North East Streams ist ein Gebiet mit anomalen in Flusssedimenten ermittelten Kupferwerten, deren Quelle westlich der 82 im Jahr 2026 gewonnenen Bodenproben zu liegen scheint, und muss noch erprobt werden. Historische Siltproben aus Wasserläufen lieferten bis zu 1.280 ppm Kupfer und 2.300 ppm Zink.

Verfeinerte Ermittlung von Zielgebieten auf dem gesamten Projektgelände - Auf Grundlage von Leitern, geologischen Daten, Boden- und Gesteinsproben sowie den Ergebnissen von Bohrungen und der EM-Bohrlochvermessungen 2026 wurde eine Rangliste von 34 Zielgebieten erarbeitet. Aktuell sind 6 Tier-1-Zielgebiete für Testbohrungen im Jahr 2027 aufgeschlossen.

In Bohrloch KC26-300 im Zielgebiet The Gap wurden 1,04 Meter mit 1,48 % Kupfer, 0,05 % Zink und 18 g/t Silber durchteuft. In weiteren Bohrlöchern bei Esso West und Hamburger traf man auf den Kutcho Time Horizon (die Gesteinseinheiten, in denen die aktuellen Lagerstätten bei Kutcho lagern), wobei auch eine Alteration sowie Pyritvorkommen in Zusammenhang mit einer VMS-Mineralisierung ermittelt wurden. Das begrenzte Bohrprogramm im Jahr 2026 hat zu einer deutlichen Verbesserung der Methoden zur Zielermittlung geführt, indem es ein tiefgründigeres Verständnis der erhobenen und ausgewerteten geologischen und geophysikalischen Daten ermöglichte. Esso West und Hamburger sind nach wie vor vorrangige Bohrziele, die einer weiteren Erprobung anhand von Bohrungen bedürfen.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, sagt dazu: "Anhand unserer generativen Arbeiten im Rahmen des Programms 2026 konnten spannende Neuentdeckungen gemacht werden, einschließlich neuer epithermaler Ziele, die nicht mit den regionalen VMS-Chancen in Zusammenhang stehen. Mira ist ein großes Gebiet, von dem angenommen wird, dass es ein in Kalkstein lagerndes epithermales System mit Erzgängen an der Oberfläche darstellt, das mit einer tiefen verborgenen Intrusion in Zusammenhang steht, die 2024 als eine magnetische Signatur erfasst wurde. Unsere besten Stichproben enthielten 2.020 g/t Silber, 6,46 % Kupfer und 3,39 % Antimon. Angesichts einer mehr als 3 km2 umfassenden Bodenanomalie, 80 Hektar an Ausbissen und eines möglichen Ausmaßes von 4,5 km2 hat dieses Zielgebiet hohe Priorität für Bohrungen im Jahr 2027."

"Das Vorkommen Eveready, das sich zwei Kilometer östlich von Mira befindet, weist eine ganggebundene Erzgangmineralisierung in Vulkangestein auf und Stichproben aus Gestein lieferten 16,35 g/t Gold, 1,86 % Kupfer und 17 g/t Silber. Eine erste Auslegung legt nahe, dass sowohl Eveready als auch Mira das Ausmaß der interpretierten verborgenen Intrusion überlagern, wobei Eveready eine mögliche Mineralisierungsschicht unterhalb der mineralisierten Kalksteineinheit bei Mira darstellt."

"Die Bohrungen 2026 bei Esso West, The Gap und Hamburger ermöglichten die erfolgreiche Bestätigung von geophysikalischen Techniken, trugen aber insbesondere zur Erfassung wichtiger geologischer und relativer geophysikalischer Daten bei. Diese werden zur Optimierung unserer Methoden der Zielermittlung im Umfeld unserer aktuellen VMS-Zielgebiete in der Nähe der Ressource und in der Region beitragen. Esso West und Hamburger sind weiterhin für Testbohrungen offen und bleiben vorrangige Zielgebiete. Anhand des zuletzt zusammengestellten Datenmaterials, das auf den im Zuge des Explorationsprogramms 2026 gewonnenen Erkenntnissen beruht, konnte eine neue Prioritätenreihung der regionalen Ziele vorgenommen werden, wodurch eine Rangliste von nun 34 Zielgebieten innerhalb der Claims des Unternehmens erarbeitet wurde."

Mira - ausbeißende Quarz-Karbonat-Erzgänge: Silber-Kupfer-Antimon

Das Zielgebiet Mira trat in den Fokus, nachdem auf Grundlage der modellierten Daten aus einer magnetischen Flugmessung im Jahr 2023 eine verborgene Intrusion abgeleitet wurde (Abbildung 1). Im Zuge des Explorationsprogramms 2026 wurden Kartierungen absolviert und Oberflächenproben aus dem Bereich oberhalb dieser interpretierten Intrusion entnommen. Mira verfügt über zwei ausbeißende Zielgebiete: Blueridge im Westen (33,3 Hektar) und Ridgecrest im Zentrum (47,0 Hektar). Zusammen decken diese Zielgebiete eine Fläche von mehr als 80 Hektar ab, auf der Quarz-Karbonat-Erzgänge mit silber-, kupfer- und antimonhaltigen Mineralen im Wirtsgestein, dem Sinwa Limestone, an der Oberfläche zutage treten.

Im Rahmen des generativen Programms 2026 kamen mehrere Methoden in Kombination zum Einsatz: ASTER- und WorldView-3-Satellitenaufnahmen zur Kartierung von neun Alterationsmineralen, eine LiDAR- und photogrammetrische Drohnenvermessung mit hoher Auflösung (1,5 cm Auflösung), geologische Kartierungen sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen. In den vier generativen Zielgebieten wurden während des Programms 441 Bodenproben (336 bei Mira) und 58 Gesteinsproben (53 bei Mira) entnommen.

Zwölf der 46 Stichproben aus Ausbissen bei Mira enthielten 300 g/t Silber oder mehr, wobei die zwei besten Proben rund 2.000 g/t bei der Analyse ergaben (Tabelle 1). Die anhand von Stichprobenahmen erprobten Erzgänge weisen eine Mächtigkeit von generell 0,1 bis 0,8 Metern auf; ein Gang war 1,50 m mächtig.

Ridgecrest befindet sich oberhalb des seichtesten Teils einer interpretierten verborgenen Intrusion und Blueridge entlang ihres westlichen Randes. Man geht davon aus, dass ein hydrothermales System in Zusammenhang mit der Intrusion die Ursache für die Alteration und die Mineralisierung ist, die in dem überlagernden zerklüfteten und reaktiven Kalkstein vorliegen. Die von PhotoSat im Jahr 2026 ausgewerteten ASTER-Satellitenbilder zeigen eine Verkieselung sowohl bei Ridgecrest als auch bei Blueridge auf. Die Verkieselung kann nach Süden weiterverfolgt werden, was darauf hindeutet, dass sich die Erzgänge im unter dem jüngeren Gestein der Inklin Formation verborgenen Sinwa Limestone fortsetzen könnten.

Die Bodenproben bei Mira lassen eine Silber-Antimon-Bodenanomalie erkennen, die sich über mehr als 3 km Länge und etwa 1 km Breite erstreckt. Die Erzgangproben stammen aus dem Hof der Bodenanomalie, wobei die Mineralisierung in die Sinwa Limestone Formation eingebettet ist, die das Vulkangestein der Kutcho Formation überlagert. Die Satellitendaten zur Verkieselung dehnen die möglichen Ausmaße dieser Anomalie aus, die für eine potenzielle Erweiterung offen sind, nachdem die ausgewerteten ASTER-Bilder einen Fußabdruck der Verkieselung von 4,5 km2 nahelegen.

Abbildung 1: Mira und Eveready im Verhältnis zum interpretierten tiefen magnetischen Körper. (A) Draufsicht. Die Farben und Konturen zeigen das modellierte obere Ende des Körpers in Metern über dem Meeresspiegel an. Die blauen Punkte kennzeichnen die Bodenproben bei Mira, die roten Sterne die Vorkommen Blueridge, Ridgecrest und Eveready; die gestrichelte Linie repräsentiert den in (B) dargestellten Schnitt. Die eingefügte kleine Karte zeigt die Claims und die Lagerstätten Main, Sumac und Esso. (B) Schnitt bei 525.250 E durch das anhand von ZTEM begrenzte Leitfähigkeitsmodell mit dem interpretierten tiefen magnetischen Körper darunter, Blickrichtung nach Westen. Der Körper wurde durch die Modellierung von bei Flugmessungen erfassten magnetischen Daten abgeleitet, d. h. seine Umrisse, Tiefe und Gesteinsart sind ungewiss. Quelle: Magnetische und ZTEM-Modellierung durch Mira Geoscience Ltd. aus dem Jahr 2024.

Abbildung 2: Bodenproben bei Mira (336), die je nach ihrem Silbergehalt (in ppm) farblich gekennzeichnet sind. Die Dreiecke stellen die 12 Gesteinsproben mit 300 g/t Silber oder mehr dar (Tabelle 1), sie sind mit ihrem Silbergehalt in g/t gekennzeichnet. Gesteinsproben sind von Natur aus selektiv und sind wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Durchschnittsgehalte auf dem Konzessionsgebiet.

Tabelle 1: Die 12 bedeutenden Gesteinsstichproben aus Ausbissen bei Mira

Probe Gebiet Easting (m) Northing (m) Ag (g/t) Cu (%) Sb (%) Au (g/t) Gangmächtigkeit (cm) Y101659 Blueridge 522670 6450588 2.020 6,46 3,39 0,23 30 Y101751 Ridgecrest 524581 6450398 1.970 4,58 3,36 0,52 80 Y101757 Blueridge 522717 6450951 854 1,90 1,23 0,25 10 Y101682 Ridgecrest 524572 6450437 742 1,56 0,94 0,05 unklar Y101680 Ridgecrest 524421 6450511 674 1,59 0,91 0,04 unklar Y101753 Ridgecrest 524894 6450360 549 1,34 0,69 0,18 NR Y101756 Blueridge 522657 6450925 497 1,27 0,82 0,13 30 Y101657 Blueridge 522315 6450322 489 1,13 0,65 0,12 NR Y101662 Ridgecrest 524506 6450415 408 0,75 0,55 0,03 150 Y101726 Blueridge 522558 6450626 403 1,11 0,61 0,15 NR Y101725 Blueridge 522527 6450623 379 1,13 0,71 0,04 30 Y101681 Ridgecrest 524364 6450416 365 0,91 0,51 0,02 75

Die Koordinaten entsprechen NAD83, UTM-Zone 9. Die Gangmächtigkeit stellt die an der Probenahmestelle protokollierte Mächtigkeit und nicht die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung dar. NR = nicht erfasst. Stichproben sind von Natur aus selektiv und sind wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Durchschnittsgehalte auf dem Konzessionsgebiet.

Eveready

Das Vorkommen Eveready liegt rund 2 km östlich der Anomalie Mira und weist Kupfer und Gold in Erzgängen in pyritischem Aschentuff, einem Vulkangestein, auf. Eine Stichprobe (Y101758) aus dem Jahr 2026 bei Eveready lieferte 16,35 g/t Gold, 1,86 % Kupfer und 17 g/t Silber. Ältere Stichproben aus derselben Grube enthielten bis zu 15,4 g/t Gold. In allen neun Proben am Standort Eveready wurden mindestens 0,7 % Kupfer ermittelt (Tabelle 2).

Die Mineralisierung bei Eveready lagert in pyritischen Aschentuffen der Kutcho Formation, die sich unmittelbar unterhalb des Sinwa Limestone, dem Wirtsgestein der Mineralisierung bei Mira, befinden. Eine erste Auslegung legt nahe, dass hydrothermale Fluide von derselben verborgenen Intrusion für die Mineralisierung bei beiden Vorkommen verantwortlich sein könnten. Das Unternehmen sieht die Möglichkeit für ein größeres und tieferes Mineralisierungssystem, das in beiden geologischen Milieus auftritt. In Abbildung 3 ist ein vereinfachter Nord-Süd-Schnitt dargestellt, der zeigt, wie die verborgene Intrusion, der Sinwa Limestone und die Kutcho Formation bei Ridgecrest und Eveready in Beziehung zueinander stehen.

Tabelle 2: Gesteinsstichproben bei Eveready

Probe Jahr Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) 96GBK-06 1996 >10 2,26 69 96GBK-09 1996 >10 1,32 39 A09-28-7 2009 9,32 1,90 55 96GBK-11 1996 7,03 6,18 42 96GBK-12 1996 7,03 2,06 45 A09-28-8 2009 2,73 15,4 15 96GBK-10 1996 2,37 0,29 15 Y101758 2026 1,86 16,35 17 A09-29-9 2009 0,71 1,40 11

">10" bedeutet, dass das Ergebnis über dem Laborgrenzwert von 10 % Kupfer lag. Stichproben sind von Natur aus selektiv und sind wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Durchschnittsgehalte auf dem Konzessionsgebiet.

Abbildung 3: Vereinfachter Nord-Süd-Schnitt durch Ridgecrest und Eveready. Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu. Eveready ist auf den Abschnitt projiziert. Bei den angegebenen Analysewerten handelt es sich um die besten Gesteinsstichproben 2026, die selektiv und wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Durchschnittsgehalte sind. Die Schnittlinie entspricht der in Abbildung 1 dargestellten Linie.

North East Streams

North East Streams: Es waren die historischen Siltproben aus Wasserläufen (mit bis zu 1.280 ppm Kupfer und 2.300 ppm Zink) sowie der Ausbiss mit Eisenverfärbungen entlang der Kutcho Fault, die das Unternehmen in dieses Gebiet zogen. Im Jahr 2026 wurden hier 82 Bodenproben auf Rasterlinien über dem durch Eisen verfärbten Ausbiss gewonnen. Die Quelle der in Siltproben ermittelten Anomalien scheint westlich des Probengebiets zu liegen und muss noch untersucht werden. Zu den geplanten weiterführenden Arbeiten gehören Infill-Bodenprobenahmen, magnetische Bodenuntersuchungen und Moving-Loop-TEM-Vermessungen.

Bohrungen und EM-Bohrlochvermessung - Esso West, The Gap und Hamburger

Das Unternehmen führte ein begrenztes Bohrprogramm mit acht Bohrlöchern (3.830 m) bei drei ZTEM-Zielgebieten durch: Esso West, The Gap und Hamburger (siehe Tabelle 3 unten). Alle acht Bohrungen durchteuften leitfähige Horizonte und bestätigten damit die Vorhersagen der ZTEM-Messungen.

Tabelle 3: Standorte der Bohrlöcher (alle acht Bohrlöcher aus dem Jahr 2026, NQ-Kern)

Bohrloch Zielgebiet Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) DHEM KC26-297 Esso West 533767 6452376 1525,3 180,5 -60 389,0 Nein KC26-298 Esso West 533996 6452577 1496,7 180,1 -60 608,0 Ja KC26-299 Esso West 533713 6452511 1501,3 180,1 -60 514,5 Ja KC26-300 Gap 536153 6452376 1473,7 180,1 -70 395,0 Ja KC26-301 Gap 536845 6452435 1441,5 179,6 -60 398,0 Ja KC26-302 Hamburger 539503 6452044 1541,2 180,0 -70 539,0 Nein KC26-303 Hamburger 538513 6452265 1529,6 179,8 -75 464,0 Ja KC26-304 Esso West 534627 6452752 1441,2 159,0 -65 522,0 Ja Gesamt 3.829,5

Die Koordinaten entsprechen NAD83, UTM-Zone 9. Die angegebene Höhe entspricht dem Wert über dem Meeresspiegel am Ansatzpunkt (Start des Bohrlochs). DHEM bedeutet EM-Bohrlochmessung, Bohrlöcher, in denen keine DHEM erfolgte, wiesen einen hohen Wasserdurchfluss auf.

In Bohrloch KC26-300 (The Gap) wurden 1,04 m mit 1,48 % Kupfer, 0,05 % Zink und 18,2 g/t Silber (Tabelle 4) durchteuft. Die Bohrlöcher bei The Gap waren darauf ausgelegt, eine Fortsetzung der bekannten VMS-Mineralisierung in Abtauchrichtung zu erproben. Das Leitfähigkeitszielgebiet Hamburger muss noch weitgehend erprobt werden. Bohrloch KC26-302 enthielt 1,31 m mit 0,45 % Cu (0,48 % Cu + Zn) ab 492,26 m Tiefe; der hohe Wasserdurchfluss verhinderte jedoch die EM-Bohrlochvermessung dieses Lochs, weshalb weite Bereiche des Zielgebiets noch nicht bewertet wurden.

Esso West ist nach wie vor ein entwicklungsfähiges Zielgebiet. In den Bohrlöchern KC26-297, 298, 299 und 304 wurde der Kutcho Time Horizon mit leitfähigen Pyritvorkommen und einer Alteration durchteuft, wie von den ZTEM-Daten vorhergesagt. Darüber hinaus konnte bei der Prüfung der Gehaltsverteilung und der historischen Bohrloch-Leitfähigkeit in der Lagerstätte Esso im Jahr 2026 eine Fortsetzung in Abtauchrichtung ermittelt werden, die noch erprobt werden muss.

Während der Feldsaison 2026 absolvierte Kutcho Copper auch eine kombinierte EM-Vermessung an der Oberfläche und in den Bohrlöchern und konnte damit zeigen, dass EM-Messungen an der Oberfläche in einem seichten Bereich (<350 m Tiefe) zwischen leitfähigen Horizonten mit einer Kupfermineralisierung und solchen ohne eine Kupfermineralisierung unterscheiden können. Das Unternehmen wird nun zusätzlich EM-Bodenvermessungen durchführen, um oberflächennahe Ziele zu verifizieren, und die EM-Bohrlochvermessung in allen auf eine VMS-Mineralisierung ausgerichteten Bohrlöchern fortsetzen.

Die Bohrlöcher bei Esso West und Hamburger trafen auf eine Serizitalteration und Pyritvorkommen im Kutcho Time Horizon, entsprechend der anhand ZTEM erfassten Leitfähigkeit. Das geophysikalische ZTEM-Verfahren findet Material mit elektrischen Signalen, jedoch nicht Kupfer selbst. Die Kombination von EM-Vermessungen an der Oberfläche und im Bohrloch kann zu einer besseren Unterscheidung von kupferhaltigen und tauben Leitern im oberen Bereich von 350 m beitragen. Hinsichtlich der Ermittlung von Bohrzielen wird das Unternehmen zusätzlich EM-Bodenvermessungen bei oberflächennahen Zielen absolvieren, EM-Bohrlochvermessungen in allen auf eine VMS-Mineralisierung ausgerichteten Bohrlöchern durchführen sowie die Gehaltsverteilungsanalyse für Esso einsetzen, um Standorte für neue Bohrlöcher bei Esso West und Hamburger festzulegen und regionale Zielgebiete zu bewerten.

Tabelle 4: Bedeutende Ergebnisse der Bohrungen 2026 (alle Ergebnisse mit Werten von über 0,5 % Cu + Zn)

Bohrloch (Zielgebiet) von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Cu (%) Zn (%) Ag (g/t) KC26-300 (Gap) 364,38 365,42 1,04 1,48 0,05 18,2

Beim Ergebnis handelt es sich um den längengewichteten Durchschnittswert von zwei benachbarten Proben. Die Mächtigkeiten wurden entlang des Kerns gemessen und entsprechen nicht den wahren Mächtigkeiten.

Abbildung 4: Karte des Bohrprogramms 2026 (KC26-297 bis KC26-304) mit dem modellierten ZTEM-Leiter in Lapilli-Tuff, nach Leitfähigkeit farblich gekennzeichnet.

Ermittlung und genauere Eingrenzung von Zielgebieten - Rangliste von 34 Zielen

In Vorbereitung auf die Feldsaison 2027 hat das Unternehmen 50 Kandidaten aus sechs Quellen in einer Rangliste von 34 Zielgebieten zusammengeführt (Abbildung 5). Der Index für die Rangliste beruht auf der Anzahl der verschiedenen Arten von Nachweisen: Leiter, Geologie, Boden- und Gesteinsproben, Bohrungen sowie die 2026 absolvierten EM-Bohrlochvermessungen.

Abbildung 5: Karte der Zielrangliste im Projekt Kutcho (34 Ziele). Tier-1-Ziele verfügen über drei oder mehr Arten von Nachweisen, Tier 2 über zwei Arten und Tier 3 über eine Art. Im Hintergrund der Karte sind ein mathematisch berechneter Multi-Element-Bodenindex sowie die Grundgebirgsgeologie gemäß dem BC Geological Survey dargestellt.

Sechs der 34 Ziele sind als Tier 1 eingestuft, was bedeutet, dass sie sich auf drei oder mehr Arten von Nachweisen stützen. Dazu gehören die zwei Ziele bei Mira (Blueridge und Ridgecrest), drei Ziele entlang des Trends Main unweit der bekannten Lagerstätten und Jenn, das sich östlich der Lagerstätte Main befindet.

Jenn, ein als Tier 1 eingestuftes Zielgebiet, liegt im Osten der Lagerstätte Main. Es zeichnet sich durch die vorliegenden Leiter, die Geologie und die hohen geochemischen Gehalte im Boden aus. In den historischen Bohrlöchern E021, E022 und E107/E108 bei Jenn wurden mineralisierte Abschnitte mit Werten von über 0,5 % Cu + Zn durchteuft. Das Unternehmen plant die Durchführung einer EM-Bodenvermessung bei Jenn, um vor der Aufnahme von Bohrungen ein besseres Verständnis des Ziels zu erlangen.

Qualifizierte Personen

Die technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Sharp, P.Eng BC (Lizenz-Nr. 47907), FAusIMM, Chief Operating Officer von Kutcho Copper Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen:

• Gesteinsproben/Stichproben sind von Natur aus selektiv und sind wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Durchschnittsgehalte auf dem Konzessionsgebiet.

• Regionale und nahegelegene Explorationsziele gelten als im Frühstadium befindliche Explorationsziele, die keine Mineralressourcen im Sinne von NI 43-101 enthalten. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource für die offengelegten Ziele zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass diese Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden.

• Die Abkürzung ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic) bezieht sich auf eine geophysikalische Technik, bei der natürliche Erdströme genutzt werden, um die dreidimensionale Verteilung des scheinbaren Widerstands in Tiefen von mehr als einem Kilometer unter der Oberfläche abzubilden.

• EM-Bohrlochvermessungen (DHEM) sind elektromagnetische Messungen, die innerhalb eines Bohrlochs durchgeführt werden, um leitfähige Körper neben dem Bohrloch und über dessen Ende hinaus zu erfassen. Bei EM-Bodenvermessungen wird dieselbe Methode an der Oberfläche angewandt, wobei sie in Tiefen von mehr als etwa 350 m weniger wirksam ist.

• Die elektrische Leitfähigkeit könnte auf das Vorkommen einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung hinweisen, aber auch auf eine Reihe anderer Möglichkeiten wie elektrisch leitfähige Schlammsteine, Alteration und eine Mineralisierung wie Pyrit.

• Historische Daten: Diese Pressemitteilung enthält historische Informationen, die von der qualifizierten Person (QP) von Kutcho geprüft wurden. Die Überprüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch Kutcho untermauert in angemessener Weise die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen; Kutcho kann jedoch die Richtigkeit der historischen Daten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der bei der Probenahme und -analyse angewandten Verfahren, nicht direkt überprüfen. Daher sollten alle Schlussfolgerungen oder Interpretationen, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben, als zu spekulativ angesehen werden, um darauf schließen zu lassen, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen werden. Kutcho hält die Leser dazu an, bei der Bewertung dieser Daten und/oder Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

• Technische Angaben: Die wesentlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Projekt Kutcho in dieser Pressemitteilung basieren, sofern nicht anders angegeben, auf den Angaben im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Feasibility Study Technical Report for the Kutcho Copper Project, British Columbia, Canada" vom 8. November 2021, der am 22. Dezember 2021 veröffentlicht wurde (die "FS" oder "Machbarkeitsstudie 2021"). Die Machbarkeitsstudie 2021 wurde in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle Offenlegungen von wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Mineralprojekten durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Offenlegungsvorschriften für Bergbaukonzessionen, die in Subpart 1300 der Regulation S-K gemäß dem United States Securities Act von 1933 ("Subpart 1300") festgelegt sind, die von der SEC erlassen wurde. Dementsprechend sind Informationen zu Minerallagerstätten aus der hierin dargelegten Machbarkeitsstudie 2021 möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die sich bei der Berichterstattung an US-Standards halten.

• Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle für Bohrkernproben: Der Kern wurde mit einer Säge in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte wurde zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte wurde als Nachweis in der Kernbox aufbewahrt. Die Proben wurden in Beutel verpackt, in versiegelte Beutel mit nummerierten Sicherheitsetiketten gruppiert und an ALS in Terrace (BC) versandt. Die Kernproben wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS (Methode ME-MS61) analysiert. Kupfer- und Zinkwerte oberhalb der Nachweisgrenze wurden mittels Methoden zur Erzgehaltsbestimmung (Cu-OG62 und Zn-OG62) erneut ermittelt. Gold (Au-AA23) und Schwefel (S-IR08) wurden an ausgewählten Proben mittels Brandprobe und Infrarotanalyse bestimmt. Das Unternehmen fügte in regelmäßigen Abständen Standardreferenzmaterialien und Leerproben in den Probenstrom ein. Über die acht Bohrlöcher hinweg wurden 22 Standardproben (OREAS 30a, 625 und 628) und 23 Leerproben verwendet. Die Standardwerte stimmten mit den zertifizierten Werten überein. Bei OREAS 625 und 628 lagen die Ergebnisse für Silber, Kupfer, Blei und Zink im Durchschnitt innerhalb von 3 % der zertifizierten Werte, und kein einzelnes Ergebnis wich um mehr als 8 % ab. Beim niedriggradigen Standard OREAS 30a lagen alle Ergebnisse innerhalb von drei Standardabweichungen, mit Ausnahme eines Kupferergebnisses (50,6 ppm gegenüber 44,4 ppm zertifiziert); diese Abweichung ist jedoch zu gering, um die Ergebnisse dieser Pressemitteilung zu beeinflussen. Die Leerproben ergaben sehr niedrige Werte (nicht mehr als 3,6 ppm Cu, 0,02 ppm Ag und 7 ppm Zn), was auf keine Anzeichen einer Kontamination hindeutet.

• Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle für Gesteinsproben: Die Gesteinsproben wurden bei ALS in Terrace (BC) zerkleinert und pulverisiert und anschließend bei ALS in North Vancouver (BC) mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS (Methode ME-MS61) analysiert, wobei Proben, deren Werte über dem Grenzwert lagen, mit Methoden zur Erzgehaltsbestimmung (Ag-OG62, Cu-OG62, Pb-OG62 und Zn-OG62) erneut untersucht wurden. Silbergehalte, die in zwei Proben (Y101659 und Y101751) über dem Erzgehaltsgrenzwert von 1.500 g/t lagen, wurden mittels Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (Ag-GRA21) erneut analysiert. Antimonwerte über dem Grenzwert in drei Proben (Y101659, Y101751 und Y101757) wurden mittels einer Methode zur Erzgehaltsbestimmung erneut analysiert (ME-OG62). Gold wurde mittels Brandprobe ermittelt (Au-AA23). Das Labor analysierte eigens eingefügte Standardproben, Leerproben und Duplikate zusammen mit den Gesteinsproben, und seine Standardergebnisse für Silber, Blei, Antimon und Schwefel lagen alle innerhalb der Zielbereiche des Labors. Bodenproben: Die Proben wurden an ALS in North Vancouver (BC) geschickt, einer Siebung auf 180 Mikrometer unterzogen und mittels Ultra-Spuren-Königswasseraufschluss mit ICP-MS (Methode ME-MS41) analysiert. Das Labor analysierte eigene Standardproben, Leerproben und Duplikate zusammen mit den Bodenproben. Die Standardergebnisse für Silber, Blei und Zink lagen alle innerhalb der vom Labor festgelegten Zielbereiche, und die endgültigen Zertifikate wurden vom Labor zur Freigabe genehmigt. Die Proben wurden in Beutel verpackt, mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt und an das Labor versandt.

Über Kutcho Copper

Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau und die Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen ist der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verpflichtet und hat vor Kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Kutcho durchgeführt und treibt das Genehmigungsverfahren voran, um zu einer positiven Bauentscheidung zu gelangen.

Vince Sorace

President & CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca. Tel: (778) 357-1249

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "vorantreiben", "Risikominderung", "umsetzen", "berücksichtigen", "wertsteigernd", "plant", "überzeugend", "glaubt", "beabsichtigt", "potenziell", "Wertschöpfungsmöglichkeiten", "Wertschöpfungspotenzial", Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl Kutcho Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf die Machbarkeitsstudie, die Finanzierung, den Zeitpunkt und die Ergebnisse der geplanten Explorationsprogramme; die Fähigkeit des Unternehmens, die vermuteten Mineralressourcen in höhere Kategorien und letztendlich zu Mineralreserven hochzustufen; das Ergebnis der potenziellen Optimierungen und Möglichkeiten, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie und im Anschluss daran identifiziert wurden; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen aus den Konzessionsverträgen zu finanzieren, seine Mineralpachtverträge und -konzessionen aufrechtzuerhalten, das Projekt Kutcho zu erkunden und zu entwickeln und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu decken; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit Mineralexplorations- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; zukünftige Preise von Kupfer und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des Projekts Kutcho erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig in Bezug auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte zu erhalten, einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung; die Fähigkeit des Unternehmens, Vereinbarungen mit den First Nations zu treffen, die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; und Änderungen von Umwelt- und sonstigen Gesetzen oder Bestimmungen, die Auswirkungen auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens haben könnten; die Einhaltung von Umweltgesetzen und -bestimmungen; Ansprüche indigener Völker auf Landrechte sowie auf Konsultation und Berücksichtigung ihrer Belange; die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und der allgemeine Wettbewerb in der Bergbaubranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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