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Manchmal veröffentlicht ein Bergbauunternehmen Explorationsergebnisse, bei denen man innehält, die Zahlen noch einmal liest und sich eine einfache Frage stellt: Was passiert, wenn dort erst gebohrt wird?

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Kutcho Copper (A2JAMG) veröffentlicht.

Genau diese Frage steht nach der heutigen Explorationsmeldung rund um Kutcho Copper Corp. im Raum.

Wir berichten seit Januar über Kutcho, als die Aktie bei rund 0,25 CAD notierte. Heute liegt der Kurs bei etwa 0,39 CAD, ein Plus von 56% gegenüber dem Zeitpunkt, an dem wir das Unternehmen unseren Lesern erstmals vorgestellt haben.

Doch die heutige Meldung bringt etwas womöglich weit Interessanteres als die Kursentwicklung.

Silber. Antimon. Kupfer.



Drei Metalle von enormer industrieller und strategischer Bedeutung. Und drei bemerkenswerte Gehalte aus Kutchos neu untersuchtem Explorationsziel Mira im Nordwesten von British Columbia.

Die wichtigsten Ergebnisse?

2.020 Gramm pro Tonne Silber.

3,39% Antimon.

6,46% Kupfer.

Und ein besonders wichtiges Detail: Alle drei Gehalte stammen aus ein und derselben selektiven Oberflächengesteinsprobe, Y101659.

Dabei handelt es sich nicht um Bohrabschnitte, und eine Mineralressource ist damit noch nicht belegt. Als Hinweis auf das mineralisierte System bei Mira sind die Zahlen jedoch durchaus eine nähere Betrachtung wert.

Für ein Unternehmen, das bereits ein Kupfer-Zink-Projekt im Machbarkeitsstadium vorantreibt, ist dies eine spannende neue Dimension der Investmentstory.

2.020 Gramm Silber pro Tonne.

Beginnen wir mit dem Silber.

Kutchos höchstgradige Probe lieferte außergewöhnliche 2.020 Gramm Silber pro Tonne, was etwa 65 Feinunzen pro metrischer Tonne entspricht.

Zur Einordnung: Viele Untertage-Silberminen arbeiten mit Durchschnittsgehalten im Bereich von einigen Hundert Gramm pro Tonne.

Eine selektive Oberflächenprobe mit mehr als 2.000 g/t verdient daher sofort geologische Aufmerksamkeit.

Das Überzeugendste an der Meldung ist jedoch, dass dies nicht die einzige hochgradige Probe war.

Eine zweite Probe aus dem Gebiet Ridgecrest ergab:

1.970 g/t Silber

3,36% Antimon

4,58% Kupfer

Das ist besonders interessant.

Zwei getrennte Oberflächenproben lieferten Silbergehalte nahe 2.000 g/t, begleitet von erheblicher Kupfer- und Antimonmineralisierung.

Das Unternehmen meldete zudem weitere Proben mit 854 g/t, 742 g/t und 674 g/t Silber.

Diese Ergebnisse belegen nicht, dass sich solche Gehalte untertage fortsetzen. Oberflächenproben sind selektiv, und ihre Gehalte dürfen nicht als repräsentative Durchschnittswerte betrachtet werden.

Dennoch liefern mehrere hochgradige Proben im gesamten Zielgebiet einen stärkeren Grund für Folgeexploration als ein einzelnes isoliertes Vorkommen.

Die naheliegende nächste Frage lautet, ob Bohrungen aussagekräftige Mächtigkeiten und Kontinuität in der Tiefe nachweisen können.

Denn wenn ja, könnte sich die Diskussion um Mira dramatisch verändern.

Und dann ist da noch Antimon

Während die Silbergehalte bemerkenswert sind, könnten die Antimonergebnisse aus strategischer Sicht mindestens ebenso interessant sein.

Kutcho meldete Antimongehalte von bis zu 3,39%, eine weitere Probe ergab 3,36%.

Antimon steht normalerweise nicht im Mittelpunkt der gängigen Anlagediskussionen.

Doch seine Bedeutung ist erheblich gestiegen, da westliche Regierungen ihre Abhängigkeit von konzentrierten internationalen Lieferketten neu bewerten.

Antimon wird in Flammschutzmitteln, Speziallegierungen, Munition, Verteidigungsanwendungen und verschiedenen Industrietechnologien eingesetzt.

China dominiert die globale Antimon-Lieferkette seit jeher weitgehend, weshalb der Zugang zu alternativen Quellen für westliche Politiker zunehmend wichtig wird.

Deshalb hat der Fund von Antimonmineralisierung in Kanada potenziell strategische Bedeutung.

Ein hochgradiges Antimonvorkommen wird nicht automatisch zu einer wirtschaftlich tragfähigen Antimonmine. Aufbereitungsverfahren, Metallurgie, Verarbeitungsanlagen und Marktzugang spielen ebenfalls eine Rolle.

Aber betrachten wir Kutchos Ausgangslage.

Das Unternehmen kontrolliert bereits ein fortgeschrittenes Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt in British Columbia.

Nun hat die Exploration antimonhaltige Mineralisierung innerhalb des weiteren Konzessionsgebiets identifiziert.

Sollten künftige Bohrungen eine bedeutende antimonhaltige Lagerstätte nachweisen, könnte Kutcho neben dem bestehenden Projekt eine völlig neue Chance im Bereich strategischer Rohstoffe entwickeln.

Ein Szenario, das man im Auge behalten sollte.

Und damit kommen wir zum dritten Metall.

6,46% Kupfer.

Kupfer bildet das Fundament von Kutchos bestehender Entwicklungsstory.

Das Hauptprojekt des Unternehmens verfügt bereits über etablierte Kupfer-Zink-Ressourcen, die durch eine Machbarkeitsstudie gestützt werden.

Bei Mira meldet das Unternehmen nun jedoch Kupfergehalte an der Oberfläche von bis zu 6,46%.

Das ist für sich genommen ein beachtlicher Gehalt.

Noch wichtiger: 19 der 53 bei Mira entnommenen Gesteinsproben wiesen Kupfergehalte von über 0,5% auf.

Die fünf höchstgradigen Proben enthielten zwischen 1,56% und 6,46% Kupfer.

Geologisch identifizierte das Unternehmen Quarz-Karbonat-Gänge mit Tetraedrit, einem Mineral, das mit Kupfer, Silber und Antimon in Verbindung steht.

Das erklärt, warum alle drei Metalle gemeinsam auftreten.

Und genau diese Kombination macht Mira zu einem interessanten Explorationsziel.

Silber bietet Edelmetall-Exposure.

Antimon bringt eine potenziell strategische Komponente im Bereich kritischer Rohstoffe ein.

Kupfer bietet Exposure zu einem der weltweit wichtigsten Industriemetalle.

Jedes hat seine eigene Marktdynamik und eigene Nachfragetreiber.

Doch alle drei treten innerhalb des mineralisierten Systems auf, das Kutcho nun untersucht.

Eine Anomalie von drei Kilometern Länge

Das vielleicht wichtigste Detail der heutigen Meldung ist nicht der höchste Analysewert.

Es ist der größere geologische Fußabdruck.

Kutcho berichtet von einer Silber-Antimon-Bodenanomalie bei Mira, die sich über mehr als drei Kilometer Länge und etwa einen Kilometer Breite erstreckt.

Die Satelliten-Alterationskartierung hat zudem einen potenziellen Alterationsbereich von rund 4,5 Quadratkilometern identifiziert.

Das ist bedeutsam, denn Explorationsunternehmen benötigen mehr als einzelne hochgradige Proben, um umfangreiche Bohrprogramme zu rechtfertigen.

Sie brauchen geologische Hinweise darauf, dass sich die Mineralisierung über einzelne Oberflächenaufschlüsse hinaus erstrecken könnte.

Bei Mira hat Kutcho eine breite geochemische Anomalie, mehrere hochgradige Gesteinsproben und eine geologische Interpretation mit einer möglicherweise zugehörigen verborgenen Intrusion identifiziert.

Nichts davon belegt eine Lagerstätte, die die gesamte Anomalie abdeckt.

Bodenanomalien können sich weit über die zugrunde liegenden mineralisierten Zonen hinaus erstrecken, und die beprobten Gänge können schmal oder diskontinuierlich sein.

Dennoch gibt sie dem geologischen Team ein bedeutendes Gebiet zur Untersuchung an die Hand.

Stellen Sie sich nun die Auswirkungen vor, wenn künftige Bohrungen unterhalb von Teilen dieser Anomalie durchgängige Silber-Kupfer-Antimon-Mineralisierung nachweisen.

Das ist das spekulative Aufwärtsszenario.

Die Chance ist spannend, muss aber noch durch Bohrungen bewiesen werden.

Eine weitere Überraschung: 16,35 g/t Gold bei Eveready

Als wären die Ergebnisse für Silber, Antimon und Kupfer nicht genug, meldete Kutcho auch ein vielversprechendes Goldergebnis von seinem Zielgebiet Eveready, rund zwei Kilometer östlich von Mira.

Eine Oberflächengesteinsprobe ergab:

16,35 g/t Gold, 1,86% Kupfer und 17 g/t Silber.

Eveready liegt Interpretationen zufolge in einem geologischen Umfeld, das mit demselben verborgenen Intrusivsystem in Verbindung stehen könnte wie Mira.

Diese Möglichkeit wirft eine interessante geologische Frage auf.

Könnte die weitere Region mehrere Mineralisierungstypen beherbergen, die mit einem gemeinsamen hydrothermalen System zusammenhängen?

Einen solchen Zusammenhang hat das Unternehmen durch ausreichende Bohrungen bislang nicht nachgewiesen.

Dennoch liefert hochgradige Oberflächenmineralisierung an mehr als einem Zielgebiet zusätzliche Gründe, die umliegende Geologie zu untersuchen.

Und Kutcho fängt nicht bei null an.

Ein etablierter Kupfer-Zink-Entwickler mit neuem Explorationspotenzial

Ein Grund, warum wir Kutcho das ganze Jahr 2026 über verfolgt haben, ist, dass das Unternehmen bereits über einen definierten Entwicklungswert verfügt.

Das Flaggschiffprojekt Kutcho (Kupfer-Zink) verfügt über eine etablierte Mineralressource, eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie sowie laufende Entwicklungs- und Genehmigungsarbeiten.

Das unterscheidet das Unternehmen von Explorationsunternehmen in der Frühphase, deren gesamte Investmentthese davon abhängt, ihre erste wirtschaftliche Lagerstätte zu entdecken.

Das bestehende Projekt Kutcho bildet die primäre Entwicklungsgrundlage des Unternehmens.

Mira und Eveready stellen zusätzliche Explorationsmöglichkeiten dar.

Anfang dieses Jahres wurde Kutcho außerdem in das "Critical Minerals Project Showcase" von Natural Resources Canada aufgenommen, eine Initiative zur Steigerung der internationalen Sichtbarkeit fortgeschrittener kanadischer Projekte für kritische Rohstoffe.

Nun meldet das Unternehmen Silber-Kupfer-Antimon-Mineralisierung in einem neuen Zielgebiet.

Das Timing ist interessant.

Regierungen suchen nach sichereren Lieferquellen für kritische Rohstoffe, während Bergbauunternehmen mit etablierten kanadischen Projekten bestrebt sind, Kapital und strategische Partner zu gewinnen.

Kutchos jüngste Ergebnisse garantieren nicht, dass Mira zu einer Mine wird.

Sie fügen jedoch eine weitere potenzielle Wertquelle hinzu, die Anleger im Blick behalten sollten.

Sechs vorrangige Bohrziele für 2027

Kutchos Explorationsprogramm 2026 beschränkte sich nicht auf Oberflächenbeprobung.

Das Unternehmen schloss 3.830 Meter Diamantbohrungen in acht Bohrlöchern ab, die auf Esso West, den Gap und Hamburger abzielten.

Am Gap durchteufte ein Bohrloch 1,04 Meter mit 1,48% Kupfer und rund 18 g/t Silber.

Diese Bohrergebnisse sind deutlich bescheidener als die hochgradigen Oberflächenproben von Mira und sollten separat bewertet werden.

Zudem hat das Unternehmen seine umfassendere Explorationsdatenbank zu 34 priorisierten Zielen verdichtet, darunter sechs Tier-1-Ziele, die als bereit für Bohrtests im Jahr 2027 gelten.

Das schafft eine Pipeline potenzieller künftiger Explorationskatalysatoren.

Für uns sticht Mira hervor, weil es außergewöhnlich hochgradige Oberflächenproben mit der ausgedehnten Silber-Antimon-Bodenanomalie verbindet.

Der eigentliche Test kommt jedoch, wenn Bohrungen Geometrie, Mächtigkeit und Kontinuität der mineralisierten Gänge untersuchen.

Starke Oberflächenanalysen können Interesse wecken.

Überzeugende Bohrabschnitte könnten dieses Interesse in eine glaubwürdige Entdeckungsstory verwandeln.

Von 0,25 CAD auf 0,39 CAD: Liegt die größere Story noch vor uns?

Als wir im Januar mit der Berichterstattung über Kutcho begannen, notierte die Aktie bei rund 0,25 CAD.

Beim heutigen gemeldeten Kurs von 0,39 CAD haben die Aktien um etwa 56% zugelegt.

Das ist ein bedeutender Anstieg innerhalb von rund zehn Monaten.

Doch auch die Explorationsstory des Unternehmens hat sich weiterentwickelt.

Anfangs hatten Anleger ein Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt im Machbarkeitsstadium zu bewerten.

Nun haben sie zusätzlich ein aufkommendes Silber-Kupfer-Antimon-Ziel, weitere goldhaltige Oberflächenmineralisierung und eine Reihe vorrangiger Explorationsziele für 2027.

Entscheidend ist die Frage, ob die künftige Exploration diese frühen Hinweise in definierte Mineralressourcen verwandeln kann.

Das bleibt ungewiss.

Finanzierungsbedarf, Bohrergebnisse, Metallurgie, Genehmigungen und Rohstoffpreise werden die Perspektiven des Unternehmens alle beeinflussen.

Doch die heutige Meldung liefert einen klaren Grund, die nächste Explorationskampagne genau zu verfolgen.

Drei Metalle, ein sehr interessantes Ziel

Wir haben im Laufe der Jahre über zahlreiche Junior-Bergbauunternehmen berichtet.

Und wir haben gelernt, dass spektakuläre Oberflächenproben allein nie ausreichen, um eine Entdeckung zu belegen.

Gelegentlich identifizieren Explorationsergebnisse aber ein geologisches Ziel, das weitere Untersuchungen wirklich verdient.

Kutchos Mira-Ziel gehört in diese Kategorie.

2.020 g/t Silber.

3,39% Antimon.

6,46% Kupfer.

Alle drei Werte wurden in derselben hochgradigen Oberflächenprobe gemeldet, dazu weitere bedeutende Proben an anderen Stellen bei Mira.

Hinzu kommt eine Silber-Antimon-Bodenanomalie von mehr als drei Kilometern Länge, und die geologische Begründung für weitere Arbeiten wird zunehmend interessant.

Kutcho hat noch erhebliche Arbeit vor sich.

Das Unternehmen muss klären, ob sich diese mineralisierten Vorkommen in der Tiefe fortsetzen, ob sie eine nennenswerte Mächtigkeit aufweisen und ob sich ihr Metallinhalt letztlich wirtschaftlich gewinnen lässt.

Doch genau das macht die nächste Phase beobachtenswert.

Unsere Leser haben Kutcho seit Januar bereits um rund 56% steigen sehen. Nun, da Silber, Antimon und Kupfer als potenziell wichtige neue Explorationsstory hinzukommen, richtet sich der Blick darauf, was der Bohrer 2027 offenbaren könnte.

Und was, wenn das nächste Programm bei Mira beginnt, signifikante Mineralisierungsmächtigkeiten zu bestätigen?

Dann könnte daraus eine ganz andere Diskussion werden.

Wir bleiben dran.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren dar. Bei den Analysen von Mira und Eveready handelt es sich um selektive Oberflächengesteinsproben, die nicht repräsentativ für durchschnittliche Lagerstättengehalte sind. Für diese Explorationsziele wurden weder eine Mineralressource noch die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen. Investitionen in Exploration und Entwicklung sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts.

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