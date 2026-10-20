DJ Finanzinvestor EQT will Qiagen für über 9 Milliarden Euro kaufen - Agentur

DOW JONES--Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten Qiagen übernehmen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, ist EQT in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Kauf des Unternehmens für mehr als 9 Milliarden Euro. EQT habe mehr als 50 Dollar je Aktie geboten. Der Aufsichtsrat von Qiagen werde diese Woche zusammenkommen und darüber beraten. Auch der Investor KKR habe eine Offerte für Qiagen abgegeben, so Bloomberg.

Ein Qiagen-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äußern. Bei EQT und KKR war kurzfristig niemand zu erreichen.

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October 20, 2026 13:54 ET (17:54 GMT)

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