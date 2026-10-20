FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Plan des US-Gesundheitsministeriums zur Nierenversorgung hat am Dienstag die Aktien von Dialysekonzernen deutlich belastet. Der Plan enthalte viel Rhetorik, aber nur wenige konkrete Maßnahmen, schrieb Analyst David Adlington von JPMorgan in einer ersten Einschätzung.

Die Papiere des US-Konzerns Davita rutschten in New York zuletzt um mehr als 7 Prozent ab. Für die Anteile des deutschen Konzerns Fresenius Medical Care (FMC), dessen Geschäfte stark abhängig vom US-Geschäft sind, ging es im nachbörslichen Handel auf Tradegate um 3,7 Prozent nach unten verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Besonders besorgniserregend sei die Wiederaufnahme der Debatte um finanzielle Unterstützung für Patienten sowie die verstärkte Nutzung von Transplantationen, schrieb Adlington zu dem neuen US-Plan. Seine Einstufung für die Aktien von Fresenius Medical Care lautet weiterhin "Underweight"./ajx/he

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