New York - Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.495 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.713 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.490 Punkten 0,1 Prozent im Minus.



Die Berichtssaison rückt zunehmend in den Fokus von Marktteilnehmern. Nach Börsenschluss werden die Zahlen von Netflix und SpaceX erwartet, am Mittwoch sollen Meta und Tesla folgen. Angesichts wachsender Skepsis gegenüber sogenannter "Künstlicher Intelligenz" (KI) dürften Anleger verstärkt darauf achten, ob sich die hohen KI-Investitionen auszahlen. Insbesondere Meta hatte zuletzt seinen neuen Fokus auf KI weiter ausgebaut und den persönlichen Agenten "Muse" vorgestellt, der eigenständig Aufgaben erledigen soll.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1236 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8900 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.124 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,01 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,20 US-Dollar, das waren 40 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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