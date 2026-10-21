Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Cybersicherheit und Geschäftstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Algoruni, einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Usbekistan.

Algoruni berät Unternehmen beim Aufbau von Cyberresilienz und berücksichtigt dabei übergeordnete Prioritäten in den Bereichen Management, Regulierung und Nachhaltigkeit. Das in Taschkent ansässige Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cybersicherheitsstrategie und Datenschutz, Unternehmensführung und operative Optimierung sowie ESG-Strategie und -Berichterstattung an, wobei der Schwerpunkt auf praktischen Lösungen liegt, die auf die individuellen Gegebenheiten jedes Kunden zugeschnitten sind.

"Jedes Unternehmen sieht sich mit einer anderen Kombination aus Risiken und Chancen konfrontiert. Deshalb sind wir der Ansicht, dass effektive Lösungen von den tatsächlichen Gegebenheiten des Unternehmens ausgehen müssen", sagte Alisher Zaynutdinov, Managing Director von Algoruni. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diesen Ansatz mit umfassenderen internationalen Ressourcen und Perspektiven verbinden, was uns neue Möglichkeiten eröffnet, unseren Kunden dabei zu helfen, komplexe Herausforderungen in praktische, zukunftsorientierte Lösungen umzusetzen."

"Algoruni hat sein Tätigkeitsfeld auf die Lösung von Problemen ausgerichtet, die an der Schnittstelle zwischen Technologie, Management, Regulierung und Nachhaltigkeit liegen", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Diese Bandbreite, verbunden mit dem Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung, macht das Unternehmen zu einer hervorragenden Ergänzung für Andersen Consulting, da wir weiterhin integrierte Lösungen für Unternehmen entwickeln, die mit immer komplexeren Herausforderungen konfrontiert sind."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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