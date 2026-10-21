Mehr als 10 Millionen Entwickler nutzen Cloudflare, während KI-Agenten die Art und Weise, wie Anwendungen weltweit entwickelt, bereitgestellt und skaliert werden, grundlegend verändern

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen im Bereich Konnektivität, gab heute bekannt, dass mittlerweile mehr als 10 Millionen Entwickler auf Cloudflare entwickeln ein Anstieg gegenüber 7,4 Millionen im Vorquartal. Was mit "Workers", der serverlosen Rechenplattform von Cloudflare, begann, hat sich zu einer Full-Stack-Lösung für die Entwicklung moderner Anwendungen entwickelt, die Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, KI, Medien, Echtzeitdienste, Observability und Entwickler-Workflows umfasst. Da Entwickler zunehmend KI einsetzen, um Code zu schreiben, Anwendungen zu generieren und den Software-Lebenszyklus stärker zu automatisieren, bietet Cloudflare ihnen eine einzige Plattform, auf der sie Anwendungen entwickeln, bereitstellen, sichern, überwachen und weltweit skalieren können.

"Cloudflare hat Workers vor fast einem Jahrzehnt auf der Grundlage einer anderen Art von Rechenprimitive entwickelt, die von Anfang an auf Effizienz, Geschwindigkeit und globale Skalierbarkeit ausgelegt war", erklärte Rita Kozlov, Vice President of Product Management bei Cloudflare. "Diese Grundlage gewinnt umso mehr an Bedeutung, je mehr Entwickler für das Zeitalter der Agenten programmieren, da sich der Software-Lebenszyklus von einer Situation, in der Entwickler für Menschen programmieren, hin zu einer Situation erweitert, in der Entwickler und Agenten für Menschen und Agenten programmieren. Mehr als 10 Millionen Entwickler nutzen heute Cloudflare, und wir konzentrieren uns darauf, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie jede Idee in eine schnelle, skalierbare Anwendung umsetzen können."

Entwickler setzen im Zeitalter der KI-Agenten auf Cloudflare

Entwickler, die auf Cloudflare aufbauen, reagieren auf einen bedeutenden Wandel im Internetverkehr und tragen zugleich dazu bei, diesen voranzutreiben: Innerhalb von nur einem Jahr stiegen die täglichen Anfragen von KI-Agenten im Cloudflare-Netzwerk um mehr als 1.700 %. In diesem Jahr stammte erstmals mehr als die Hälfte des Internetverkehrs nicht von Menschen. Während Entwickler sich auf diese neue Realität einstellen, greifen sie auf Cloudflare-Produkte wie Workers AI, Workers KV, AI Gateway, Durable Objects, D1, R2 und die umfassendere Entwickler-Toolchain von Cloudflare zurück, um KI-native Anwendungen zu erstellen, die von Anfang an weltweit ausgeführt werden können.

Dieses Wachstum spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Art und Weise wider, wie Software entwickelt wird. Entwickler nutzen zunehmend KI-native Tools und agentenbasierte Workflows, um schneller von der Idee zur Produktion zu gelangen, während sie gleichzeitig Anwendungen entwickeln, die Menschen, Anwendungen, APIs und Agenten bei ihrer kontinuierlichen Interaktion unterstützen müssen. Cloudflare stellt Entwicklern die Rechenleistung, KI, Daten, Speicher und Observability-Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um von Anfang an global zu entwickeln, ohne eine Infrastruktur zusammenflicken zu müssen, die für eine frühere Ära der Softwareentwicklung konzipiert wurde.

Der Aufstieg von KI-Agenten verändert die Anforderungen, die moderne Anwendungen an die zugrunde liegenden Cloud-Plattformen stellen. Anstatt lediglich Software zu unterstützen, die von Entwicklern für menschliche Nutzer geschrieben wurde, müssen diese Plattformen nun die Zusammenarbeit von Entwicklern und Agenten, die Interaktion von Anwendungen untereinander sowie den agentenbasierten Datenverkehr unterstützen, der kontinuierlich im Auftrag von Menschen und Unternehmen abläuft. Die Architektur von Cloudflare ist auf diesen Wandel ausgelegt. "Workers" läuft auf Isolaten statt auf herkömmlichen virtuellen Maschinen oder Containern, was Entwicklern eine schnelle Bereitstellung und eine effiziente Skalierung über das globale Netzwerk von Cloudflare hinweg ermöglicht.

Das globale Netzwerk von Cloudflare

Cloudflare bietet Entwicklern Zugang zu einem der weltweit größten und am stärksten vernetzten globalen Netzwerke. Cloudflare erstreckt sich mittlerweile über mehr als 340 Städte in über 130 Ländern, ist mit 13.888 Netzwerken verbunden und verfügt über eine externe Netzwerkkapazität von 590 Tbit/s. Diese Größenordnung ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen in der Nähe der Nutzer auszuführen, den KI- und Anwendungsdatenverkehr schnell zu halten und eine Welt zu unterstützen, in der Menschen, Anwendungen, APIs und Agenten ständig über das Internet miteinander interagieren.

"Das Netzwerk von Cloudflare bietet Entwicklern eine grundlegend andere Basis für ihre Entwicklung", sagte Dane Knecht, Chief Technology Officer bei Cloudflare. "Wenn eine Plattform mehr als 340 Städte abdeckt, mit fast 14.000 Netzwerken verbunden ist und über eine externe Kapazität von knapp 600 Tbit/s verfügt, müssen Entwickler sich nicht zwischen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit entscheiden. Sie können ihre Lösungen einmalig auf Cloudflare entwickeln und damit Nutzer, Anwendungen und Agenten auf der ganzen Welt erreichen."

Die globale Reichweite von Cloudflare gewinnt zunehmend an Bedeutung, da das Internet in eine neue Phase der Nachfrage eintritt. Anwendungen werden immer dezentraler, künstliche Intelligenz erhöht das Volumen und die Komplexität des Datenverkehrs, und Agenten beginnen, rund um die Uhr im Namen von Nutzern und Unternehmen zu handeln. Cloudflare bietet Entwicklern die Reichweite, Leistung, Ausfallsicherheit und die Bausteine, die sie benötigen, um Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln, bereitzustellen, zu sichern und zu überwachen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Wirksamkeit der Produkte und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Produkte und Technologien von Cloudflare entstehen, zur technologischen Entwicklung, zum künftigen Geschäftsbetrieb, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie zu Äußerungen des Chief Technology Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen; dazu zählen unter anderem die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des am 6. August 2026 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

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