Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics. Die nächste industrielle Revolution findet nicht nur in Rechenzentren und Chipfabriken statt. Auch in Laboren, auf landwirtschaftlichen Flächen und in Wasserwerken entstehen Technologien, die ganze Märkte verändern könnten. Biologische Wirkstoffe sollen den Einsatz klassischer Chemikalien reduzieren, automatisierte Labore die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen und moderne Aufbereitungssysteme die Versorgung mit sauberem Wasser sichern. Dahinter stehen gewaltige wirtschaftliche Interessen. Denn strengere Umweltanforderungen, steigender Ressourcenverbrauch und wachsender Kostendruck zwingen Unternehmen weltweit, effizientere Lösungen zu finden.
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