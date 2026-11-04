Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Gesünder zu leben bedeutet heute auch, den eigenen Appetit ärztlich zu steuern. Wer abnimmt, isst anders und fragt genauer, woher die Lebensmittel kommen. Damit rückt der Ackerboden in den Blick, denn dort entscheidet sich, wie viel Ernte gesund beim Verbraucher ankommt. Ende Oktober meldete ein Anbieter biologischer Pflanzenschutzmittel erfolgreiche Feldversuche in Europa. Am Ende der Kette steht der Lebensmittelkonzern, der aus der Ernte Produkte für bewusste Käufer macht. Wir sehen uns daher Novo Nordisk, MustGrow Biologics und Nestlé genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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