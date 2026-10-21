Die Forschungsergebnisse untermauern die Bedeutung genomischer und epigenomischer Profiling-Ansätze zur Charakterisierung von Tumortypen, zur Identifizierung von Biomarkern und zur Unterstützung der Risikostratifizierung

Die Vorträge spiegeln die engen Kooperationen von Guardant mit der Biopharma-Branche und akademischen Einrichtungen sowie öffentlich-private Partnerschaften in Europa wider

Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen und seine Forschungspartner auf dem Kongress 2026 der European Society for Medical Oncology (ESMO), der vom 23. bis 27. Oktober in Madrid, Spanien, stattfindet, 25 Abstracts vorstellen werden darunter fünf "Rapid Oral Presentations" (kurze mündliche Präsentationen), die Fortschritte bei der methylierungsbasierten Überwachung zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) sowie bei Liquid-Biopsy-Verfahren für Lungen-, Darm- und Magenkrebs aufzeigen.

Die Studien decken das gesamte Krebsportfolio von Guardant ab, einschließlich der gewebefreien Überwachung der minimalen Resterkrankung (MRD), des Ansprechens auf die Behandlung sowie der Resistenzforschung. Bedeutende Studien wurden unabhängig voneinander von Partnern aus der Industrie, akademischen Einrichtungen und den öffentlich-privaten Partnern von Guardant unter Verwendung der Technologien des Unternehmens und/oder von Daten aus der Praxis durchgeführt, was die breite Akzeptanz seiner Plattform in der Forschungsgemeinschaft unterstreicht.

"Auf der ESMO werden wir zeigen, wie InfinityAI unser Portfolio voranbringt, die klinische Relevanz unserer Daten stärkt und einen Mehrwert für Patienten, medizinisches Fachpersonal und Partner aus der Biopharma-Branche schafft", sagte Helmy Eltoukhy, Vorsitzender und Co-CEO von Guardant Health. "Wir freuen uns darauf, neue Erkenntnisse vorzustellen und mit der Onkologie-Fachwelt in Kontakt zu treten, um zu erörtern, wie die Lösungen von Guardant die Krebsversorgung weltweit voranbringen können."

Zu den wichtigsten Daten, die vorgestellt werden, gehören:

Schnellvortrag 283RO: Bewertung von Bemarituzumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkrebs und Krebs im gastroösophagealen Übergang anhand des Amplifikationsstatus des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 2 (FGFR2) in der FORTITUDE-Studie, die darauf hindeutet, dass eine FGFR2-Amplifikation eine behandlungsempfindlichere Untergruppe identifizieren könnte.

Freitag, 23. Oktober 2026, Sitzung: 16:15-17:45 Uhr, Vortrag: 17:19-17:24 Uhr, Ort: Almeria Auditorium Halle 9

Schnellvortrag LBA73: Bewertung einer ctDNA-gesteuerten Therapieintensivierung bei unbehandeltem fortgeschrittenem oder metastasiertem EGFR-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zur Identifizierung von Patienten, die von einer intensivierten Erstlinientherapie profitieren könnten, in der PACE-LUNG-Studie einer multizentrischen Phase-II-Studie zur zusätzlichen Chemotherapie bei Patienten mit persistierender EGFR-mutierter ctDNA im Plasma in Woche 3 nach Beginn der Erstlinienbehandlung mit Osimertinib.

Samstag, 24. Oktober 2026, Sitzung: 8:30-10:00 Uhr, Vortrag: 8:30-8:35 Uhr, Ort: Almeria Auditorium Halle 9

Schnellvortrag 2636RO: Charakterisierung von Resistenzmechanismen und Prädiktoren für ein frühes Fortschreiten der Erkrankung sowie das Langzeitansprechen auf Lorlatinib aus der CROWN-Studie. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die genomische Komplexität zu Studienbeginn sowie Veränderungen während der Behandlung in methylierungsbasierten gewebefreien Assays dazu beitragen können, Patienten mit einem Risiko für ein frühes Fortschreiten der Erkrankung zu identifizieren.

Samstag, 24. Oktober 2026, Sitzung: 8:30-10:00 Uhr, Vortrag: 9:05-9:10 Uhr, Ort: Almeria Auditorium Halle 9

Poster 4403P: Einsatz serienmäßiger Guardant360 Liquid-Tests in einer Phase-2-Studie mit dem MD Anderson zur Untersuchung klonaler und subklonaler Resistenzen während einer erneuten Anti-EGFR-Therapie bei metastasiertem Kolorektalkarzinom, um eine echte Resistenzentwicklung von Veränderungen zu unterscheiden, die durch schwankende ctDNA-Spiegel verursacht werden, was möglicherweise die Patientenauswahl für eine erneute Anti-EGFR-Therapie verbessern könnte.

Freitag, 23. Oktober 2026, Sitzung: 15:15-16:00 Uhr

Poster 2566P: Untersuchung der postoperativen MRD und des pathologischen vollständigen Ansprechens (pCR) nach perioperativer Nivolumab-Behandlung bei resektablem NSCLC im Stadium III. In dieser explorativen Analyse aus der NADIM-II-Studie war das pCR mit einer MRD-Negativität und einem ausgezeichneten 5-Jahres-Überleben assoziiert. Bei Patienten ohne pCR identifizierte eine MRD-Negativität Patienten mit günstigen Langzeitergebnissen, während eine nachweisbare MRD eine Hochrisikogruppe mit frühem Rezidiv definierte.

Montag, 26. Oktober 2026, Sitzung: 12:00-12:45 Uhr

Weitere Präsentationen von Guardant Health auf der ESMO 2026

Abstract Vollständiger Titel des Abstracts Details zur Sitzung Poster

424P Einfluss des Wochentags der Blutentnahme auf die Durchlaufzeit der Guardant360 CDx-Flüssigbiopsie: Eine Real-World-Analyse Grundlagenforschung

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

1026P Longitudinale ctDNA-Überwachung und radiologisches Ansprechen auf zielgerichtete Therapien in klinischen Studien der frühen Phase Therapeutische Entwicklung

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

3275P Klinischer Nutzen und Herausforderungen bei der Interpretation umfassender genomischer Profile zirkulierender DNA in der routinemäßigen onkologischen Praxis Pathologie und molekulare Pathologie

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

4279P Trastuzumab Deruxtecan im Vergleich zur vom Arzt gewählten Chemotherapie bei HR-positivem, HER2-low-metastasiertem Brustkrebs: Eine Analyse des molekularen ctDNA-Ansprechens aus der DESTINY-Breast06-Studie Translationale Forschung und Biomarker

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

4311P Genomische Landschaft von Krebs mit unbekanntem Primärtumor: Prognostische Stratifizierung durch molekulare Profilierung Translationale Forschung und Biomarker

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

4386P Über HER2-IHC hinaus: ERBB2-RNA-ISH stratifiziert den Nutzen von T-DXd-Kombinationen Translationale Forschung und Biomarker

Freitag, 23. Oktober 2026

Sitzung: 15:15-16:00 Uhr Poster

8P Klinische Wirksamkeit und prädiktive Biomarker der mTOR-Hemmung in Kombination mit einer endokrinen Therapie nach Progression unter PI3K-Inhibitoren bei hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs Fortgeschrittener Brustkrebs, Sonstiges

Samstag, 24. Oktober 2026

Sitzung: 12:00-12:45 Uhr Poster

45P Real-World-Ergebnisse mit Elacestrant bei ESR1-mutiertem HR+/HER2--metastasiertem Brustkrebs: Eine zweizentrische NHS-Auswertung Fortgeschrittener Brustkrebs, Sonstiges

Samstag, 24. Oktober 2026

Sitzung: 12:00-12:45 Uhr Poster

708P Klinische und molekulare Merkmale der leptomeningealen Erkrankung bei Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs: Eine prospektive Beobachtungsregisterstudie ZNS-Tumore

Samstag, 24. Oktober 2026

Sitzung: 12:00-12:45 Uhr Schnellvortrag

787RO ctDNA-gesteuerte Re-Behandlung mit Encorafenib und Cetuximab bei Patienten mit chemoresistentem, BRAFV600E-mutiertem metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC): Die Proof-of-Concept-Einarm-Phase-II-Studie "BRICKET" von GONO Schnellvortrag: Tumoren des Magen-Darm-Trakts, unterer Verdauungstrakt

Samstag, 24. Oktober 2026

Sitzung: 14:45-16:15 Uhr

Präsentation: 14:45-14:50 Uhr

Ort: Alicante Auditorium Halle 6 Poster

805P Ausgangswerte der ctDNA und die Wirksamkeit einer stufenweisen Kombinationstherapie mit Encorafenib Binimetinib Cetuximab im Anschluss an Encorafenib Cetuximab bei Patienten mit BRAF-V600E-mutiertem mCRC aus der BAYONET-Studie Dickdarmkrebs

Sonntag, 25. Oktober 2026

Sitzung: 12:00 12:45 Uhr Schnellvortrag

3718RO Molekulares Ansprechen in zirkulierender KIT-ctDNA aus der StrateGIST-1-Studie: Eine Phase-1/1b-Studie mit Velzatinib (IDRX-42) bei Patienten mit fortgeschrittenen gastrointestinalen Stromatumoren Schnellvortrag: Sarkom

Montag, 26. Oktober 2026

Sitzung: 8:30 10:00 Uhr

Präsentation: 8:35 8:40 Uhr

Malaga Auditorium Halle 3 LBA 4037 ctDNA-negative Hyperselektion als Effektmodifikator der Wirksamkeit der Behandlungssequenz bei linksseitigem RAS-Wildtyp-mCRC: vorab festgelegte explorative Analyse der CR-SEQUENCE-Studie Noch offen LBA 2882eP ctDNA-Beurteilung bei Patienten mit CLDN18.2+, HER2-, lokal fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder der gastroösophagealen Übergangszone in der SPOTLIGHT-Studie Noch offen ePoster- 2813eP Ein Jahrzehnt ctDNA-NGS bei NSCLC: Entwicklung der Umsetzbarkeit und des "Liquid-First"-Ansatzes in der klinischen Praxis unter realen Bedingungen ePoster: NSCLC, metastasiert ePoster- 4548eP Die kombinierte cfDNA- und ctDNA-Analyse verbessert Prognosemodelle bei Patienten, die für klinische Studien in frühen Phasen überwiesen werden ePoster: Translationsforschung und Biomarker ePoster- 2734eP Klinische Bedeutung einer umfassenden Genomprofilierung nach negativem initialem CDx-Test bei fortgeschrittenem NSCLC ePoster: NSCLC, metastasiert ePoster TiP- 3584eTiP Konsolidierungstherapie mit XELOX plus Dostarlimab nach Radiochemotherapie mit optionalem adjuvanten Dostarlimab bei pMMR/MSS- oder MSI-low-lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom: Die randomisierte Phase-II-Studie IMMUNOSTAR (GOIRC-02-2024) ePoster Laufende Studie: Rektum- und Analkarzinom ePoster- 2783eP Sequenzielle Flüssigbiopsie bei fortgeschrittenem NSCLC ePoster: NSCLC, metastasiert ePoster- 4185eP Der Wert der Flüssigbiopsie beim Pleuramesotheliom als Biomarker-Strategie bei der Auswahl für klinische Studien ePoster: Malignome des Thorax, sonstige

Die vollständigen Abstracts von Guardant Health zur ESMO 2026 finden Sie auf der ESMO-Website.

Seit 2020 hat Guardant öffentlich-private Partnerschaften (PPPs) mit führenden Gesundheitseinrichtungen und Krebszentren in Europa geschlossen, darunter den Royal Marsden NHS Foundation Trust (Großbritannien), das Vall d'Hebron Institute of Oncology (Spanien) und das Policlinico Gemelli (Italien), um fortschrittliche diagnostische Tests vor Ort anzubieten, klinische und wirtschaftliche Evidenz zu generieren und letztendlich die Kostenerstattung und Akzeptanz zu erweitern. Diese Partnerschaften ermöglichen die Bereitstellung hochwertiger Tests in klinischer Qualität, ähnlich den in den USA durchgeführten Tests, wobei die lokale Validierung die Forschung unterstützt, schnellere Diagnosen ermöglicht und den Zugang zu zielgerichteten Therapien verbessert.

Um mehr über die PPPs und Guardant Health während der ESMO zu erfahren, besuchen Sie das Team am Stand Nr. 8058.

Über Guardant360 Liquid

Guardant360 Liquid ist ein blutbasierter Test, der im Blut zirkulierende Tumor-DNA-Fragmente (cfDNA) analysiert, um genetische Mutationen in fortgeschrittenen soliden Tumoren zu identifizieren und Onkologen dabei zu unterstützen, zielgerichtete Therapien zu finden. Er bietet eine Alternative zu Gewebebiopsien und liefert ein umfassendes Genomprofil (CGP) als Grundlage für eine personalisierte Behandlung bei einer Vielzahl solider Krebsarten, darunter Lungen-, Brust-, Darm- und Prostatakrebs. Guardant360 Liquid entspricht den Leitlinien für alle fortgeschrittenen soliden Tumoren und wurde in mehr als 1.500 Publikationen und Forschungszusammenfassungen klinisch validiert.

Über Guardant Reveal

Guardant Reveal ist ein gewebefreier Flüssigbiopsie-Test, der minimale Resterkrankungen (MRD) nachweist und Rezidive bei Darm-, Brust- und Lungenkrebs im Frühstadium überwacht, wodurch Onkologen bei der Entscheidungsfindung zur Behandlung unterstützt werden. Zusätzlich zum Nachweis von MRD kann Reveal zur Überwachung des Therapieansprechens im Spätstadium bei Patienten mit soliden Tumoren eingesetzt werden. Die Überwachung des Therapieansprechens mit Guardant Reveal kann zu jedem Zeitpunkt während des Behandlungsverlaufs eines Patienten eingeleitet werden und bietet Ärzten Flexibilität sowie umsetzbare Erkenntnisse.

Die erste klinische Validierungsstudie zur krebsartenübergreifenden Überwachung der Chemotherapie, die in The Journal of Liquid Biopsy veröffentlicht wurde, zeigte, dass Guardant Reveal den langfristigen Nutzen für den Patienten bis zu 18 Monate früher vorhersagt als herkömmliche klinische Messmethoden.

Über Guardant360 CDx

Guardant360 CDx ist die erste von der FDA zugelassene Flüssigbiopsie zur umfassenden genomischen Profilierung. Sie erkennt zahlreiche genomische Veränderungen bei allen soliden Tumoren und ist als Begleitdiagnostik für Therapien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Brustkrebs und Darmkrebs zugelassen.

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, das Wohlbefinden zu schützen und jedem Menschen mehr Zeit ohne Krebs zu verschaffen. Das 2012 gegründete Unternehmen Guardant verändert die Patientenversorgung, indem es mit seinen fortschrittlichen Blut- und Gewebetests, realen Daten und KI-Analysen entscheidende Erkenntnisse über die Ursachen von Krankheiten liefert. Die Tests von Guardant tragen dazu bei, die Ergebnisse in allen Phasen der Behandlung zu verbessern, einschließlich der Früherkennung von Krebs, der Überwachung des Wiederauftretens von Krebs im Frühstadium und der Unterstützung der Ärzte bei der Auswahl der besten Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter guardanthealth.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Guardant Health

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den potenziellen Einsatzmöglichkeiten, dem Wert, den Vorteilen und dem Nutzen der Flüssigbiopsie-Tests oder -Assays von Guardant Health, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen und Erwartungen abweichen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen Aussagen abweichen. Zu diesen und weiteren Risiken und Ungewissheiten, die die Finanz- und Betriebsergebnisse von Guardant Health beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung angegebenen abweichen, gehören diejenigen, die unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsführung" sowie an anderer Stelle im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser vorgelegt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Guardant Health zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und Guardant Health lehnt jede Verpflichtung ab, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Guardant Health zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.

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