von Patrick Gunti Orthopädische Implantate sollen künftig nicht nur stabilisieren, sondern auch Daten über den Heilungsverlauf liefern. Genau daran arbeitet das Schweizer MedTech-Startup OrthoSens. Das Unternehmen entwickelt papierdünne, batterielose Sensoren, die direkt in Implantate integriert werden und Belastungen, Mikrobewegungen sowie den Fortschritt der Knochenheilung erfassen. Ziel ist es, Komplikationen früher zu erkennen, unnötige Kontrolluntersuchungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab