Forum Basiliense Lecure von Prof. Dr. Christian Drosten, Charité - Universitätsmedizin Berlin Basel - Wie entstehen wissenschaftsfeindliche Narrative, und warum fällt es schwer, mit Unsicherheit und komplexen Fakten umzugehen? Der Virologe Christian Drosten spricht über postfaktische Argumentation im Kontext der COVID-19-Pandemie. Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur medizinische und gesellschaftliche Folgen sichtbar gemacht, sondern auch den Umgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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