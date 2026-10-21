Baar - Forbo strebt unter seinem neuen Management eine Rückkehr zum Wachstum sowie eine höhere Profitabilität an. Dies soll unter anderem dank einer stärkeren Fokussierung auf Kunden und Marktsegmente gelingen. Anlässlich des ersten Capital Markets Day in Zürich stellt das Unternehmen einen Transformationsplan sowie mittelfristige Finanzziele für die Zeitspanne von 2027 bis 2029 vor. Demnach soll in dieser Phase der Umsatz durchschnittlich um 3 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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