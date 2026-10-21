DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Öffentliches Kaufangebot der Kolumbus Group AG - Vollzug

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Öffentliches Kaufangebot der Kolumbus Group AG - Vollzug

Pfäffikon SZ (pta000/21.10.2026/08:00 UTC+2)

Mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Oktober 2026 wurde mitgeteilt, dass die definitive Meldung des Endergebnisses des öffentlichen Kaufangebots der Kolumbus Group AG veröffentlicht wurde und dass der Vollzug des Angebots voraussichtlich am 20. Oktober 2026 stattfinden wird.

Gestern wurde das Kaufangebot nun plangemäss vollzogen. Damit ist das öffentliche Kaufangebot grundsätzlich abgeschlossen. Die Kolumbus Group AG und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen verfügen nun über 99.43% der Stimmrechte und 89.52% des Kapitals der Swiss Estates AG.

Wie die Anbieterin schon im Angebotsprospekt vom 22. Juli 2026 festgehalten hat, beabsichtigte sie mit dem öffentlichen Kaufangebot sämtliche Anteile an der Zielgesellschaft zu erwerben. Zu diesem Zweck wurde, wie bereits mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Oktober 2026 mitgeteilt, das Kraftloserklärungsverfahren gemäss Art. 137 Abs. 1 FinfraG eingeleitet.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926XXX / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Kontaktperson: Adrian Uebersax, +41 79 244 30 09, aue@kolumbus.ag

Datum der Publikation: 21. Oktober 2026

(Ende)

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Aussender: Swiss Estates AG Zentrum Staldenbach 3 8808 Pfäffikon SZ Schweiz Ansprechpartner: Adrian Uebersax Tel.: 0582526000 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige) CH0023926XXX (Aktie) CH0259983XXX (Anleihe) Börse(n): BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792562400616 ]

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October 21, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)