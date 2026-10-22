DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Halbjahresberichts

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Halbjahresberichts

Pfäffikon SZ (pta000/22.10.2026/19:00 UTC+2)

Mit Gesuch vom 7. September 2026 hat die Swiss Estates AG bei der BX Swiss die Befreiung von der Pflicht gemäss Ziff. 14.2 Kotierungsreglement der BX Swiss zur Erstellung eines Halbjahresberichts beantragt. Der entsprechende Bericht hätte spätestens am 30. Oktober 2026 veröffentlicht werden müssen.

Mit Entscheid vom 21. Oktober 2026 hat die BX Swiss das entsprechende Gesuch gutgeheissen. Somit wird die Swiss Estates AG keinen ungeprüften Halbjahresbericht für die Zeitperiode vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 veröffentlichen. Bei dieser Gelegenheit wird jedoch auf den Zwischenabschluss per 30. Juni 2026 verwiesen, der im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Kolumbus Group AG erstellt wurde. Dieser kann auf der Webseite der Swiss Estates AG eingesehen werden: https://www.swiss-estates.ch/downloads/finanzberichte

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926XXX / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Kontaktperson: Adrian Uebersax, +41 79 244 30 09, aue@kolumbus.ag

Datum der Publikation: 22. Oktober 2026

(Ende)

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Aussender: Swiss Estates AG Zentrum Staldenbach 3 8808 Pfäffikon SZ Schweiz Ansprechpartner: Adrian Uebersax Tel.: 0582526000 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige) CH0023926XXX (Aktie) CH0259983XXX (Anleihe) Börse(n): BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792688400688 ]

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October 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)