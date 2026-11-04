DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Aktueller Stand Dekotierung Börse Düsseldorf

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Aktueller Stand Dekotierung Börse Düsseldorf

Pfäffikon SZ (pta000/04.11.2026/18:00 UTC+1)

Anlässlich der Generalversammlung der Swiss Estates AG vom 12. Juni 2026 wurde beschlossen, die Dekotierung der Namenaktien (Valor 2392655 / ISIN CH0023926XXX / Tickersymbol SEAN) und Partizipationsscheine (Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP) der Swiss Estates AG bei der BX Swiss und der Partizipationsscheine (WKN A0MJ3Y / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol WAG) bei der Börse Düsseldorf zu beantragen.

Per 30. Oktober 2026 wurde die Aufnahme der Partizipationsscheine in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf widerrufen. Ab 2. November 2026 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Mit Gesuch vom 29. Oktober 2026 wurde zudem bei der Börse Düsseldorf die Dekotierung der Partizipationsscheine auf den nächstmöglichen Zeitpunkt beantragt. Der entsprechende Entscheid der Börse Düsseldorf steht noch aus.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926XXX / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Kontaktperson: Adrian Uebersax, +41 79 244 30 09, aue@kolumbus.ag

Datum der Publikation: 4. November 2026

(Ende)

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Aussender: Swiss Estates AG Zentrum Staldenbach 3 8808 Pfäffikon SZ Schweiz Ansprechpartner: Adrian Uebersax Tel.: 0582526000 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige) CH0023926XXX (Aktie) CH0259983XXX (Anleihe) Börse(n): BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793811600061 ]

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November 04, 2026 12:00 ET (17:00 GMT)